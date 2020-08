Secretario de Gobierno de Chihuahua, Luis Fernando Mesta, da positivo a COVID

El secretario de Gobierno del estado de Chihuahua, Luis Fernando Mesta, informó este lunes que dio positivo a la prueba de COVID -19.

En su cuenta de Twitter, el funcionario anunció que se siente bien y no presenta síntomas.

Agregó que continuará desempeñando sus funciones desde casa manteniendo todos los cuidados.

Este fin de semana me realicé la prueba de #COVID19 y el resultado es positivo.

Hasta el momento me siento bien y no presento síntoma alguno, pero es importante permanecer en casa y tener todos los cuidados.

Seguiré atendiendo a la distancia lo referente al trabajo diario de SGG.

