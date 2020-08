Si no recibieron dinero, no se preocupen, dice AMLO a políticos involucrados por Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que involucra a expresidentes y exlegisladores, es muy grave y escandalosa.

“Desde luego esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, la Fiscalía recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen. Si el video que se conoció es el que ya se entregó y se habla de ese video en el documento, recibos de entrega de dinero, desde luego tiene que llamarse a declarar a los involucrados, a los mencionados”, dijo en su conferencia matutina.

Lee: Lozoya denuncia presunto megafraude transexenal liderado por Salinas, Peña y Calderón

El mandatario sostuvo que todo indica que la denuncia que ha circulado en redes y medios de comunicación es cierta, es un documento auténtico, no apócrifo. Respecto a la filtración del documento dijo que debe indagarse.

“¿Por qué digo que es auténtico? Porque creo que no es apócrifa, porque ya reaccionaron muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice, no la terminé de leer porque son 60 páginas y además me estaba desvelando y no quería tener pesadillas porque sí esta escandalosa. Es mucha más fuerte que una serie de televisión”.

Respecto a las reacciones de varios políticos y el silencio de otros como el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, López Obrador dijo: “Está bien, el tribunal que juzga a los seres humanos, a las mujeres, a los hombres, a los dirigentes sociales y políticos, es el tribunal de la conciencia de cada quien. El que nada debe nada teme”.

“Si no participaron, si no recibieron dinero, que no se preocupen, pues no les va a pasar nada. Y si están siendo difamados que presenten denuncias por daño moral. Nosotros no estamos persiguiendo a nadie. Nosotros queremos que se acabe la corrupción, el bandidaje oficial que existía, que ya no haya Lozoyas y Garcías Lunas. Para que quede más claro, que ya se acabe con la peste de la corrupción que es lo que más ha dañado a México”.

“En este caso del señor Lozoya vamos a ganar mucho si se garantiza el derecho a la información, que se ventilen estas cosas”, y reiteró su llamado a hacer pública toda la información relacionada al proceso que sigue el exdirector de Pemex.

Pidió a los ciudadanos leer el documento sobre la denuncia, “todos debemos estar informados sobre este tema, que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio, que se sepa todo, que se conozca la verdad”.

López Obrador reiteró su confianza hacia el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero para actuar con apego a la ley.

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, denunció ante la Fiscalía General de la República la operación en México de un presunto esquema de fraude transexenal liderado por tres expresidentes, que durante doce años se encargaron de enriquecerse a costa del erario.

La denuncia presentada por Lozoya esta dirigida en contra de 15 personas a las que responsabiliza de liderar este aparato de corrupción, la mayoría de ellos exfuncionarios emanados del PAN y el PRI. Entre ellas señala a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, y Carlos Salinas de Gortari.