Creencias y rencillas políticas atoran despenalización del aborto en México

En los congresos locales, las iniciativas para volver legal la interrupción del embarazo naufragan por la cercanía del año electoral 2021 y lo riesgoso de impulsar un tema considerado controversial, pero también por las pugnas internas de las fracciones políticas de los grupos mayoritarios y la intención de presentarlas de algunos diputados y diputadas solo por atraer titulares en los medios, sin ánimo real de que se aprueben.

Francisco Cué, responsable de Vinculación Legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explica que desde la elección de 2018 empezó una fuerte ola por presentar iniciativas para la legalización del aborto.

Pero en ese tramo final entre el fin de un sexenio y la previsible extinción de algunas fuerzas políticas, legisladores salientes a nivel federal y estatal las presentaron solo para atraer reflectores, sin intención real de que se aprobaran, como fue el caso de varias promovidas por el PRD, señala Cué.

Desde ese entonces se han presentado 13 iniciativas en diferentes congresos locales, promovidas por diferentes partidos, como en Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala.

De esos, explica Cué, Morena tiene mayoría en Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo y Tlaxcala, pero aquí la presentó un diputado del PRD.

Los demás congresos locales están controlados por la oposición o son congresos muy divididos como en Michoacán donde Morena es el grupo más grande, pero solo tiene 30%.

También hay iniciativas presentadas en entidades con congresos controlados por partidos que se han opuesto a la despenalización del aborto como el PAN o por el PAN-PRI, como en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Querétaro.

Qué ha pasado en cada estado con las iniciativas

En Aguascalientes, Chihuahua y Coahuila las iniciativas están congeladas, lo mismo que en el Estado de México.

La diputada de Morena Nancy Nápoles, quien presentó en julio de 2019 la iniciativa ante el congreso del Estado de México para reformar el Código Penal y Administrativo, dice que debido a lo controversial del tema no se ha tenido mucho avance, pero también admite que hay otros asuntos que les han merecido más atención y tiempo a los legisladores locales.

“La interrupción legal del embarazo no es un tema menor, pero hay cuestiones que han ocupado más la atención: reformas estructurales como la de Osfem (Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México) y el presupuesto”, explica Nápoles.

Sin embargo, apunta la diputada, “estamos trabajando en la preparación de foros y en llevar información a la población sobre el tema. Tenemos ya consenso entre el grupo parlamentario de Morena, todos están en la misma línea de apoyar la iniciativa que está ya en comisiones, aunque nos gustaría tener el apoyo de los otros grupos y que se aprobara por unanimidad”.

Nápoles confía en que en este periodo se pueda trabajar en mesas de análisis en el congreso y para el próximo año quede aprobada.

Aunque Cué, de Gire, señala que un año electoral, como el próximo, no es buen tiempo para debatir el tema por lo controversial y por eso seguirán congeladas las iniciativas.

“Si es un tema delicado para llevarlo en año electoral, pero habría que enfrentar el costo político y así lo haremos porque esto es un tema de salud pública y de justicia social”, ataja Nápoles.

En el caso de Hidalgo, de 30 diputados y diputadas, Morena tiene 17, es mayoría, ellos solos, sin alianza con nadie, podrían aprobarlo. Pero en diciembre del año pasado (2019) se perdió la votación, 15 votos en contra y 10 a favor.

Aquí la iniciativa no pasó, explica el abogado de Gire, porque los diputados y diputadas no lograron superar las rencillas políticas entre ellos. “Ese es otro elemento a considerar, cuando un partido tiene el control de una cámara empiezan a surgir las rencillas para ver quién transita, cuando son minoría es más fácil que actúen de manera conjunta”.

Víctor Guerrero, diputado de Morena que presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Salud del estado asegura que las posturas y creencias personales pero también los compromisos políticos de sus propios compañeros de partido impidieron que Hidalgo fuera el tercer estado en aprobar la despenalización de la interrupción del embarazo.

“Aquí en Morena hay una fracción y ellos votaron en contra por los amarres, por los acuerdos políticos que traen, por sus posturas individuales. Incluso me propusieron votar por la iniciativa de la ILE si yo firmaba la reforma a la Ley Orgánica del poder legislativo. Me dijeron si la firmas, votamos a favor de tu iniciativa y yo les dije que los derechos de las mujeres no se cambian por una firma que beneficie a otros grupos”, asegura Guerrero.

En Puebla, la iniciativa la promovió el PRI y también está congelada, aunque ahí hay razones y pretextos distintos. El PRI es minoría no tiene fuerza para promoverla. Además había una pendiente que presentó el PRD. Y cuando Miguel Barbosa asumió la gubernatura del estado, presentó un paquete de iniciativas para atender la situación de violencia en contra de la mujer.

“Ahí metió una mini reforma al Código Penal para eliminar algunos estereotipos de género en algunas causales y se quedó la pena de prisión más baja que es un año –precisa Francisco Cué– entonces ahorita ya no se va a tocar, porque los legisladores dirán: pero sí ya atendimos”.

En Quintana Roo, la iniciativa la presentó la diputada del PT Ana Pamplona, y está trabajando con otras diputadas de Morena para ganar impulso. En Michoacán, la iniciativa está también estancada.

En San Luis Potosí la presentó Morena pero ya se rechazó, en Guanajuato lo mismo, “pero ahí –explica el abogado de Gire– la mitad más uno del congreso está en control del PAN, y también pasa que es fácil presentar la iniciativa cuando eres minoría y sabes que no va a transitar”.

En cambio hay entidades donde se tiene verdadero interés en que se apruebe y se está trabajando en el tema, antes de presentar las iniciativas, como en Veracruz (donde Morena tiene mayoría) y Colima (donde es el grupo mayoritario).

“Aquí no se han presentado, pero es porque si se tiene la aspiración de que de verdad la iniciativa transite se tiene que hacer una estrategia de establecer perfiles, cabildear; de presentarla cual quiera la puede presentar, lo interesante es que se apruebe”, sostiene Cué.

El éxito de la propuesta en Oaxaca

Hasta ahora solo Oaxaca ha aprobado la reforma al Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo.

Los diputadas de Morena que la promovieron hicieron desde antes de presentarla, explica el abogado de Gire, un intenso trabajo de información y cabildeo para convencer a sus compañeros de partido, pero también lo hicieron con los integrantes de otras fuerzas políticas y con la sociedad civil.

La diputada de Morena, Hilda Díaz, una de las promoventes de las iniciativas presentadas en ese estado, cuenta cómo se trabajó para lograr la aprobación de la reforma al Código Penal, que permitió legalizar la interrupción del embarazo.

“Desde la legislatura pasada yo estuve trabajando el tema, presenté la iniciativa y no logré ni siquiera que se dictaminara. Cuando el congreso de Oaxaca se llena de morenos, pensé que sería más fácil, pero encontré resistencias. Así que empecé a cabildear, a darles información para que vieran más allá de lo moral, para que entendieran que esto es una cuestión de derechos de las mujeres”.

Hilda Díaz cuenta que incluso no mencionaba nunca la palabra aborto que ya tiene muchos estigmas, sino Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La diputada buscó el apoyo de organizaciones como Gire y Católicas por el Derecho a Decidir para llevarle información a sus compañeros y aprovechó los tiempos políticos.

“Yo sabía que la iniciativa la tenía que presentar el año pasado, el primero de la legislatura, porque después ya venía la fase electoral y este tema muchos lo asumen como un costo político que no quieren pagar”.