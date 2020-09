AMLO acusa al INE de censura por bajar video y suspender mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de censura por ordenarle bajar un video promocional del Segundo Informe en el que cita al papa Francisco y llama “conservadores” a sus opositores.

“Vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral porque el INE nos quita un mensaje en televisión porque habló del papa Francisco cuando el papa es, además de líder religioso, jefe de Estado. Pero el colmo es que me llaman la atención porque hablo de conservadores, no les gusta que yo llame a nuestros adversarios, con todo respeto, conservadores. Vamos a ver esto porque están queriendo censurarnos ¿y la libertad? no nos podemos quedar callados y aquí está prohibido prohibir”, dijo en su conferencia este miércoles.

Lee: INE pide a AMLO bajar promocional del Informe por hablar del papa Francisco

Dijo que ya se retiró el anuncio de medios y redes sociales pero “bajo protesta” y que ya presentó a la instancia superior, que es el Tribunal Electoral, una queja para que éste resuelva el asunto.

También reprochó al órgano electoral que ordenara suspender la transmisión de la conferencia matutina en Hidalgo y Coahuila durante los procesos electorales en esos estados a partir del 5 de septiembre – que inician las campañas – y hasta el 18 de octubre, informó el INE en un comunicado.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que las conferencias no están prohibidas, solo su transmisión íntegra pues se convierten en propaganda electoral.

López Obrador dijo que las conferencias garantizan el derecho a la información de los ciudadanos, pues se habla de temas generales y no se hace propaganda a partidos o candidatos.

“No estoy de acuerdo porque esto no es propaganda, es información, y también ya presentamos nuestra queja sobre este tema. Si estuviese yo llamando a votar por un partido o por un candidato pero aquí se tocan temas generales, se informa. Hay que analizar este asunto, si es una intromisión al proceso electoral”, añadió.

Agregó que se debe analizar si realmente se puede considerar como propaganda “para que se resuelva bien y estamos acudiendo a las instancias, no es solo la definición del INE, tenemos que ir al Tribunal para ver qué resuelve”.