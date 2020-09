Un triunfo del pueblo: AMLO celebra que partido de Calderón no obtuvo registro

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un triunfo del pueblo” que el INE negara el registro como partido político a México Libre, organización impulsada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa, Margarita Zavala.

“Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos. Yo atribuyo esto a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de mentalidad. Yo creo que esto es un triunfo del pueblo de México”, dijo el presidente en su mensaje sabatino desde Palenque.

El Instituto Nacional Electoral (INE) negó este viernes el registro como partido político a México Libre, organización liderada por Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

Los consejeros consideraron que había pendiente de solución una queja contra México Libre, lo que, señalaron, introducía incertidumbre y no permitía dilucidar si, en efecto, la agrupación cumplió o no con los requisitos mínimos para que se le concediera el registro.

El mandatario aseguró que para los católicos esto fue “justicia divina” y para los laicos fue “justicia terrenal”, y que deja ver que un cambio en la mentalidad de los mexicanos.

López Obrador ha acusado desde 2006 a Calderón de robarle la presidencia a través de un fraude electoral, aunque ha dicho que ya lo perdonó.

“En México no quieren entender los conservadores. Ya hay un cambio de mentalidad. Es muy fuerte la opinión pública. Imagínense los comentarios en las redes sociales, las benditas redes sociales. ¿Cómo iba el INE a otorgar el registro del partido? Se acababa el INE, si de por sí están totalmente desacreditados porque ya cambió la mentalidad. No saben cuánto celebro esto, porque nosotros nos vamos a ir, incluso pueden cambiar los que van a las instituciones, pero ya tenemos una población muy consciente, muy avispada”.

Desde su finca en Palenque, Chiapas, el mandatario dio algunas recomendaciones a Calderón Hinojosa para luchar por el registro de su partido.

“Para finalizar, ¿qué le recomendaría a Felipe Calderón? Que haga lo que hicimos nosotros: que convoque a movilizaciones pacíficas, eso sí, como hacíamos nosotros cuando nos robaron la presidencia en 2006. Les recuerdo que fuimos miles al Tribunal Electoral, y ahí dije un discurso, con una frase que después fue tergiversada. Dije: ‘al diablo con sus instituciones’. López Dóriga le compuso le agregó y luego se arrepintió: ‘al diablo con las instituciones’”.

“¿Qué le recomiendo a Calderón? Que recurra a los que lo ayudaron en aquel entonces. Ahí tiene al Reforma que en ese entonces hasta nos contaba. A los intelectuales orgánicos, Aguilar Camín, Krauze. Hasta a uno que ahora votó en contra de él, Ciro… no sé cuál su apellido. El mismo Lorenzo Córdova estuvo a favor del fraude electoral en aquel entonces.

“Que Calderón convoque a sus amigos de antes de las cámaras empresariales, ahí está Claudio X. González; las televisoras; los medios de comunicación, que le ayuden y que salgan a la calle a protestar pacíficamente.

“Y que si no hay justicia en México, que vayan al extranjero, allá a Washington, que está la OEA, pero que no vayan a Nueva York, porque aunque allá está la ONU,a también está allá García Luna. Pueden ir con sus amigos de la OEA, pero que sigan luchando, como lo hicimos nosotros, no hay que rendirse cuando se lucha por una causa justa y cuando se tiene la conciencia tranquila”, dijo desde Palenque.

Este sábado el expresidente Calderón y su esposa Margarita Zavala dijeron que acudirían al Tribunal Electoral para impugnar la resolución del INE.

Zavala Gómez del Campo aseguró que los asiste la razón y el derecho y que ya habían advertido “la estrategia del gobierno para cerrarle el paso a México Libre” por ser oposición.