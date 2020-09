AMLO critica protesta de mujeres que tomaron oficinas de la CNDH 

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de mujeres víctimas de agresiones y colectivos feministas que piden acciones efectivas contra la violencia de género en el país.

Las mujeres mantienen tomadas las oficinas ubicadas en el Centro Histórico desde el pasado jueves. Han realizado pintas en las paredes con sus exigencias, además de a un cuadro del expresidente Francisco I. Madero, lo que reprobó el mandatario.

“No estoy de acuerdo en la violencia en el vandalismo no estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco I. Madero, yo creo que quién conoce la historia de este luchador social sabe que debemos guardarle respeto. Se le conoce a Madero como el apóstol de la democracia, el dio su vida por luchar en contra de la dictadura porfirista”.

En fotos: La toma feminista y contra la impunidad del edificio de CNDH

López Obrador dijo que quien le hace eso a la pintura de Madero es o porque no conoce la historia del personaje o porque es un conservador.

“Entonces el que afecta la imagen de Madero o no conoce la historia, lo hace de manera inconsciente, o es un conservador. Así o sea es un proporfirista”.

-¿Sería el caso de estas mujeres?, se le cuestionó

“Cualquiera de las dos opciones. Yo sí entiendo de que hay mucho dolor y que las víctimas de la violencia están con razón muy dolidas y que tienen derecho de manifestarse, pero no este creo que esa sea la mejor forma de hacerlo. No creo que eso sea lo más adecuado. La violencia no es el camino no se puede enfrentar la violencia con la violencia”.

El mandatario les pidió protestar de forma pacífica y recordó que Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la CNDH, ha luchado por los desaparecidos, pues su hermano sufrió este delito.

“Entonces no es una académica o una integrante de la sociedad civil, mucho menos una conservadora”, agregó.

La toma de las instalaciones se dio luego de que un par de mujeres que habían acudido a una reunión con la titular de la CNDH se negaran a salir de la sala de juntas del organismo, reclamando justicia por sus casos. Una de ellas, cuya hija fue violada en 2017, incluso se amarró a una silla para que no la sacaran. A la postre ellas se retiraron del lugar, pero entonces grupos feministas que habían acudido a apoyarlas se quedaron en el edificio.