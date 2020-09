Las frases y ausencias que marcaron el segundo Informe de AMLO en Palacio

Para Andrés Manuel López Obrador, un signo de independencia entre poderes es que el Presidente de la República mande invitaciones que no son atendidas. El mandatario hizo notar la ausencia del ministro Arturo Zaldívar y del Fiscal Alejandro Gertz Manero en su Segundo Informe de Gobierno. Sí los invitó, dijo, pero declinaron asistir, porque ahora tienen la “arrogancia” de la libertad y al Presidente ya se le puede decir que no.

“Miren cómo han cambiado las cosas: invité al Fiscal General de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Este es el cambio”, dijo López Obrador en el Patio de Honor de Palacio Nacional ante invitados selectos, cuya presencia, sobre todo, sirvió para resaltar la ausencia de los que no asistieron.

Entérate: Segundo informe de AMLO: presume menos delitos y recuperación económica

El Presidente destacó que su relación con los empresarios ha sido buena, quizá demasiado, pensarán algunos en su gabinete. Quién iba a pensar que López Obrador tendría motivos alguna vez para dar las gracias a las televisoras, pero llegó el día, y, sentados entre los invitados, fueron testigos el dueño de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego (quien también es asesor del mandatario), y el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez.

“Las televisoras de empresas particulares nos están apoyando para transmitir clases por radio y televisión a 30 millones de estudiantes. No tengo más que decirles: gracias, en nombre del gobierno y de nuestro pueblo”, dijo el mandatario.

Quien no estuvo presente fue Víctor Toledo, todavía Secretario de Medio Ambiente, para escuchar cuando López Obrador criticó a los “pseudoecologistas”, reprobó los transgénicos y aseguró que el actual gobierno ha cuidado el ambiente como ningún otro en el pasado.

Aún no se confirma oficialmente que Toledo deje la Semarnat, pero el empresario Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario y defensor del uso del herbicida glifosato, festejó como si se tratara de un triunfo.

“Celebramos que nuestro gobierno está haciendo ajustes, y todo el respaldo a la integración de un gabinete más eficiente, más competitivo, donde las ideologías no se opongan a la ciencia”, dijo a su llegada a Palacio Nacional.

El líder empresarial sostuvo que la oposición de Toledo al uso del glifosato es “ideológica” y anticientífica, pues todos los países lo utilizan, excepto Vietnam, dijo. Lo que no mencionó es que los suelos del país asiático continúan intoxicados por el efecto de otro herbicida, el agente naranja, rociado por el ejército estadounidense hace más de 50 años.

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, un empresario convertido a funcionario público, se lavó las manos por la supuesta dimisión de Toledo, quien señaló al regiomontano de impulsar el uso del glifosato a espaldas de López Obrador.

“Pregúntenle al Presidente, porque él es el que cambia y pone”, zanjó.

Aprisa, la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, se escabulló por la puerta de Corregidora y eludió aclarar a la prensa si tomará el lugar de Toledo en la Semarnat.

Por allá entró el senador Eduardo Ramírez Aguilar, amigo de Manuel Velasco que llegó a convertirse en presidente del Senado con el cobijo de Ricardo Monreal. En cambio, la Cámara de Diputados no estuvo representada en el informe presidencial, porque la panista Laura Rojas concluyó su mandato en la Mesa Directiva y Morena impidió ayer la sucesión del mando al PRI.

Dolor y sufrimiento aparte, la pandemia de coronavirus ha fortalecido el amor en las familias, dijo López Obrador en su informe. En la primera fila del Patio de Honor estuvieron su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez, y dos de sus cuatro hijos. Un poco más atrás se sentó otro pariente político, el empresario Miguel Rincón, compadre del Presidente. Hablando de penurias familiares, no asomó el nombre de Pío López Obrador, hermano incómodo del mandatario, que fue captado en un video recibiendo dos millones de pesos en efectivo.

“Este gobierno no será recordado por corrupto”, asentó el Presidente.

A propósito, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, cuyo hijo vendió a sobreprecio ventiladores respiratorios al IMSS para atender a pacientes graves con COVID-19, alabó la lucha anticorrupción del actual gobierno.

–¿Usted sí cree que va a ser recordado (este gobierno) por la no corrupción?

–¡Claro! –dijo Bartlett, a quien se le cayó el sistema en 1988.

–¿A pesar de los escándalos, y los de usted?

–Yo no estoy en ningún escándalo –aclaró–. Vamos a ser siempre criticados y atacados, pero el trabajo en contra de la corrupción es definitivo.

La Secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, que impuso a la revista de crítica Nexos una inhabilitación de dos años y una multa de 1 millón de pesos, secundó el optimismo de Bartlett.

“Hemos demostrado con hechos que en la ‘Cuarta Transformación’ no se tolera la impunidad”, dijo.

Mientras transcurría el informe presidencial, se formaba en la fila de Atención Ciudadana una mujer de 67 años, bastón en mano, que vino desde Zumpango para denunciar que la deuda de su casa del Infonavit ha crecido en lugar de bajar, y eso que lleva pagando 10 años.

“Yo desde niña he seguido al PRI, pero ha habido tantas desilusiones; le conozco la vida completa a Carlos Salinas, ha sido el mayor saqueador, yo lo sé, porque yo fui ‘IBM’ de la sede del PRI en Revolución, durante 10 años yo les fui a traer todo: ‘y veme a traer esto’, ‘y veme a traer lo otro’; yo en la casa del PRI estuve oyendo de todo y conocí de todo”, dijo.

Su nombre es Elizabeth Huerta, padece de diabetes y osteoporosis, le removieron cuatro costillas y parte de la rodilla a raíz de una caída, y ahora, acusa, le quieren quitar su casa. Entonces dice que tiene un segundo nombre: “Me llamo Pueblo y me apellido Patria”.