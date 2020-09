AMLO dice que mitin en presa de Chihuahua es asunto político; Corral responde

El presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a exgobernadores de Chihuahua de engañar a la población y de organizar mítines como el registrado en la presa La Boquilla, en Delicias, Chihuahua, donde una mujer murió y un hombre resultó herido tras un enfrentamiento con la Guardia Nacional.

En su conferencia matutina de este jueves, el presidente aseguró que la protesta de ayer fue orquestada dos exgobernadores del PRI, así como un diputado federal del PAN, y el senador Gustavo Madero, quien también es panista.

“En el caso de Chihuahua ha habido una relación de complicidad entre el PRI y el PAN, una asociación desde Salinas de Gortari (…) engañaron al pueblo de Chihuahua durante mucho tiempo, que eran distintos y al final es más de lo mismo que había antes”, señaló.

Comentó que estos políticos están utilizando el tema de la presa con fines políticos y electorales, además de tener intereses con relación al control y manejo del agua.

López Obrador dijo que a pesar de que su gobierno ha informado a la población de Chihuahua sobre los beneficios que tendrán con la presa, los exgobernadores “engañan, manipulan y promueven” este tipo de movimientos.

“El informe que tengo es que se hace este mitin, participan todos estos personajes de los partidos, los dos exgobernadores y un diputado del PAN, y también desde aquí Madero, el senador”, detalló el presidente.

Según el mandatario, los políticos antes mencionados lograron movilizar a 2,500 personas, las cuales enfrentaron a los integrantes de la Guardia Nacional.

“Lamento mucho el que haya perdido la vida una mujer, que su esposo incluso esté grave (…) Mi pésame profundo a sus familiares, a sus amigos”, agregó.

Sobre la participación de la Guardia Nacional en los hechos, el presidente dijo que los elementos militares actuaron muy bien al no usara sus armas contra los manifestantes y retirarse del lugar.

Señaló que pidió a la Fiscalía General realizar una investigación completa para conocer todo lo que sucedió, y los detalles sobre quién o quiénes convocaron a la movilización, así como castigar a los responsables que dispararon en contra de una mujer y su esposo.

“Le pido a la gente que no se deje manipular y que nos tenga confianza (…) es muy probable, mucho muy probable, pero de eso que la investigación se encargue, de que acarrearon gente”, finalizó.

Corral y Madero responden

Horas más tarde, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ofreció un mensaje en el que rechazó las acusaciones del presidente.

Corral dijo que López Obrador dio una versión sesgada de los hechos y culpó a quienes lo rodean de malinformarlo.

“No me atrevería a acusarlo directamente de que miente, lo que puedo afirmar es que están malinformando al presidente y le están contando mentiras sobre lo que realmente ha sucedido en el estado de Chihuahua”, señaló.

Sobre las razones detrás de la protesta, Corral criticó los señalamientos del presidente hacia exgobernadores de la entidad. “Lo que debo lamentar es que quien más ha contribuido hoy a hacer de este conflicto un manejo político electoral, es el propio presidente de la República, que ha ido incluso a hacer señalamientos muy delicados sobre la participación de algunos exgobernadores”.

De acuerdo con el gobernador de Chihuahua, el presidente López Obrador ha sido indiferente cuando lo ha buscado para tratar el tema del agua.

“Así están otros gobernadores, me he enterado que incluso a algunos de Morena no les ha dado acuerdo. No es una cosa dirigida a Chihuahua, sino que es una norma de conducta del presidente”, aseveró.

Finalmente, Corral comentó que su gobierno cuenta con la lista de personas que participaron en la agresión, así como testimonios y declaraciones de varias personas. “Tenemos los vehículos asegurados, 13 armas aseguradas que pertenecen a agentes de la Guardia Nacional”.

Deploro la versión sesgada que se brindó hoy en la conferencia mañanera sobre estos lamentables acontecimientos. Las personas que informan al Presidente @lopezobrador_ se comportan de forma desleal y le están contando mentiras sobre lo que realmente ha sucedido en #Chihuahua. pic.twitter.com/MqETGVTtKw — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) September 10, 2020

Por su parte, el senador panista Gustavo Madero calificó como penosas las declaraciones del presidente.

“Penoso que @lopezobrador trate de ver motivaciones electorales en un movimiento auténtico de defensa de los derechos del agua de los chihuahuenses. Evidencia su incapacidad de reconocer el origen y dimensión del problema, lo cual dificulta aun mas su solución!”, escribió el legislador.

En otro tuit, Madero exigió justicia para las personas que fueron agredidas por participar en la protesta.

La noche de este martes, ganaderos y agricultores iniciaron una caravana hasta la presa La Boquilla, en Delicias, Chihuahua, para exigir el cierre de las válvulas, y con ello impedir que continúe la entrega de agua a Estados Unidos.

Al llegar al lugar al parecer algunos de los participantes se enfrentaron con los uniformados y les lanzaron bombas de fabricación casera, a lo que la Guardia Nacional respondió con gas lacrimógeno. Posteriormente, los elementos federales se retiraron del lugar.

La Guardia Nacional informó que el enfrentamiento ocurrió mientras los elementos trasladaban a tres personas detenidas por tener granadas de gas lacrimógeno. Los guardias fueron interceptados por civiles armados en varios vehículos, quienes los agredieron con armas de fuego.

Los elementos repelieron la agresión y posteriormente localizaron a una persona fallecida dentro de uno de los vehículos, acompañada de otra que se encontraba lesionada, misma que fue trasladada a un hospital.

En un inicio, la GN dijo que la persona lesionada había muerto en el hospital, pero este jueves la misma dependencia habló solo de una persona fallecida y acotó que personal de la Unidad de Asuntos Internos ya se encuentra en Chihuahua para investigar los hechos.

De antemano, expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos solidarizamos con familiares y amigos de quien perdió la vida en este lamentable suceso. Continuaremos informando. — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) September 10, 2020

Por su parte, el gobernador Javier Corral informó que la persona herida, identificada como Jaime Torres, se encuentra estable tras haber permanecido en terapia intensiva.