Asesinan a balazos a universitaria afuera de su casa en Sonora

Rosalía Yazmín, una joven universitaria de 24 años, fue asesinada con al menos nueve disparos de arma de fuego afuera de su domicilio en el municipio de Empalme, Sonora.

Al estar instalando un puesto de tacos en la Colonia Bahía del Sol, dos sujetos le dispararon en el tórax, espalda y cabeza, y posteriormente huyeron, se reportó en el informe policiaco preliminar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó en un comunicado que su muerte será investigada como feminicidio.

Rosalía Yazmín estudiaba la carrera de Administración en el Instituto Tecnológico de Sonora.

“Lamentamos la pérdida de nuestra estudiante Rosalía Yazmín, nos sumamos a la pena que embarga a la familia”, publicó la institución de educación superior.

Apenas el pasado 16 de agosto, la joven reportó en sus redes sociales que un sujeto la golpeó mientras le robaba sus pertenencias en el Bulevar 16 de Septiembre.

“Fui violentada mientras hacía caminata en el Bulevar 16 de Septiembre, en Empalme. Su motivo fue robarme el celular, pero desconozco la razón porque me levantó y me llevó a las vías del tren, donde me golpeó, me pateó y me asfixió”, narró en su perfil de Facebook.

En los primeros 7 meses del año se han iniciado 25 mil 052 carpetas de investigación por homicidio en todo el país, así como 549 por feminicidio.

En lo que va del año, en Sonora se han abierto 12 carpetas de investigación por feminicidio.