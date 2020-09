Campeche es el primer estado en pasar a semáforo verde de COVID-19

Autoridades dieron a conocer que Campeche será el primer estado del país en ubicarse en color verde dentro del Semáforo de Vigilancia Epidemiológica por COVID-19.

En conferencia de prensa diaria, Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud, insistió en que esto no significa que no haya riesgo de contagio, sino que es bajo por lo que se pueden retomar varias actividades no esenciales.

“Esto no significa riesgo cero, esto significa que la dinámica de la epidemia ha disminuido lo suficiente como para que las actividades sociales y económicas se vayan regresando casi en su totalidad”, dijo el funcionario.

🚥 Campeche es el primer estado del país en llegar al #SemáforoEpidemiológico verde, que representa el menor riesgo de contagio. pic.twitter.com/QeOglWcyLB — Animal Político (@Pajaropolitico) September 26, 2020

Respecto al regreso a clases en la entidad, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell pidió no apresar la decisión, pues está por comenzar la temporada de influenza.

Campeche también fue la primera entidad en pasar al color amarillo, el pasado 14 de agosto.

En tanto, Baja California, Coahuila, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Puebla y Morelos avanzaron de color naranja a amarillo, color en cual se ubicaban ya Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

En naranja quedan Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.