Cofepris advierte sobre nueve marcas de gel antibacterial que contienen metanol

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió un alerta sanitaria tras detectar la presencia de metanol en al menos 9 marcas de gel antibacterial comercializados en nuestro país.

El metanol es un químico usado como solvente, combustible, plastificante y en la producción de pinturas, barnices, cementos, tintas, plásticos, colorantes, entre otros, por lo que ingerirlo es altamente peligroso.

La Cofepris advirtió que los principales efectos en la salud por el uso de metanol, en caso de inhalarlo, son: irritación de las mucosas nasales y oculares. Produce asfixia, vértigo, tos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, trastornos oculares, convulsiones e inconsciencia.

Y si se llega a ingerir puede causar: disturbios visuales, dolor abdominal, diarrea, vómito e inconciencia.

En los casos más graves, el metanol es capaz de provocar estado coma, paro respiratorio, ceguera, convulsiones, acidosis metabólica

severa y muerte.

Las marcas en las que la Cofepris detectó este químico son:

Natcly; Tradicional Casa Solar; Omega Nalle Clean; Nanoölflon; Clean 10; Naturals Ultra; Gel Heal; Alcohol Gel Farmacias Nevy, y Protec hands.

Aquí pueden consultarse las empresas fabricantes de estos productos.

Ante esto, la Cofepris recomienda adquirir sólo productos etiquetados y no hacerlo en el mercado informal. A las personas que hayan presentado alguna reacción como las mencionadas, les pide suspender el uso del producto y acudir al médico.

Así como denunciar denunciar si algún que no está en esta lista les provoca esas mismos síntomas. La denuncia sanitaria puede realizarse aquí.

EU ya lo había advertido

En julio pasado, el gobierno de Estados Unidos ya había emitido una advertencia sobre la presencia de metanol en el gel antibacterial.

La Administración y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) detectó que al menos 87 productos sanitizadores para manos fabricados en México contienen metanol, aunque en su etiqueta señalan estar elaborados con etanol (conocido como alcohol etílico).

Por ello, el gobierno estadounidense emitió alertas para evitar la importación de estos productos a su país.

Los 87 productos contaminados identificados por la FDA pertenecen a las marcas Blumen, Klar and Danver, Modesa, The Honeykeeper, Hello Kitty, Assured Instant Hand Sanitizer, Bio AAA, Lumiskin, QualitaMed y Herbacil.

También se encuentran los de las marcas Earths Amenities, Skincare, Vidanos, All-Clean, Esk Biochem, Lavar 70, The Good Gel Antibacterial, CleanCare, Saniderm, Unscented, Jaloma Antiseptic y Andy’s.

Otras marcas que contienen metanol son NeoNatural, Plus Advanced, Optimus, Shine and Clean, Selecto, Mystic Shield, Born Basic, Scent Theory, Cavalry, Enliven, Luz Eoi, Bersih, Tropical Solution, Britc, Parabola, Urbane Bath, Rinse, Kleanz, Be Safe, Wave y DAESI.