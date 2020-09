Alcocer dice que gratuidad en salud se cumplirá aunque Insabi sigue sin reglas de operación

En su comparecencia en el Senado de la República para hablar respecto a la glosa del segundo informe de gobierno de presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que, como lo había prometido el gobierno federal, los servicios de salud y los medicamentos serán gratuitos en todos los niveles, incluido el tercer nivel de atención, que aglutina a los institutos y hospitales de alta especialidad, como el de Nutrición o el de Enfermedades Respiratorias (INER).

Ante los cuestionamientos de senadores de la oposición respecto al funcionamiento del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó al Seguro Popular, y a que aún no tiene reglas de operación, pese a que se dijo que las tendría desde junio, Alcocer respondió con la noticia de que sí se cumplirá la gratuidad para el último mes de este año.

“Respecto a la gratuidad de servicios, a partir del primero de diciembre, saben que este es un compromiso, y estamos trabajando para sea haga en esta fecha o si es posible antes, en los institutos y hospitales de alta especialidad del país van a tener ya la gratuidad en el servicio y no que la gente ande viendo que encuentran cita pero no tienen con que pagarlo, se le pagará, se hará esto y no es a posteriori del servicio, sino desde antes será gratuito”, aseguró Alcocer.

Para esto, dijo, ya hay dispuesto, en la propuesta de presupuesto que está a punto de analizarse (en la Cámara de Diputados) más de 6 mil millones de pesos tan solo para que los usuarios de estas instancias de alta especialidad (las de tercer nivel), que atienden enfermedades complejas y con gasto importante, tengan servicios gratuitos y para todos los medicamentos”, puntualizó

El funcionario recordó que en una ocasión “se dijo que alguien, que ya no forma parte de la Secretaría no por esa razón sino por otras, señaló que era muy caro (la gratuidad en todos los niveles). Se le respondió sí es muy caro. Lo respondió directamente el presidente. Pero en salud no hay nada caro. En salud no hay presupuesto, hay inversión y si sale caro se le va a proveer a los pacientes en forma regular”.

Y en esa discusión, agregó, en la que sigue la oposición de Seguro Popular sí o Seguro Popular no, el secretario aseguro que ya están en la operación del Insabi, poniendo en consideración de las instancias de Hacienda, las enfermedades que se van incluir derivadas del cáncer y otras.

El funcionario recalcó que esto tiene el propósito central de disminuir las inequidades en materia sanitaria, mediante el acceso universal a los servicios de salud y medicamentos gratuitos para toda la población sin seguridad social.

Para lo que también se continuará implementando la atención primaria de salud integral en todo el país. “Se puso ya en operación el Modelo de Salud para el Bienestar, que comprendió la creación de equipos de salud en el primer nivel de atención. Se han realizado talleres de inducción en las 32 entidades federativas y el reclutamiento de poco más de 6 mil promotores de salud”.





