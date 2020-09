Diputados modifican iniciativa para desaparecer 109 fideicomisos

Los legisladores que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados iniciaron este 29 de septiembre la discusión para desaparecer fideicomisos “sin estructura” a fin de que estos fondos sean reintegrados a la Federación y se reasignen a temas de salud, así como para financiar programas sociales del gobierno.

En conferencia de prensa previa a la sesión, el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, reconoció que aun cuando en un principio se tenía una propuesta para extinguir 55 fideicomisos, se modificó la iniciativa para desaparecer un total de 109 que tienen un saldo de 68 mil millones de pesos.

Delgado sostuvo que no todo el dinero se va a regresar a la hacienda pública, pues algunos de los recursos están comprometidos porque “son apoyos específicos para ciertas poblaciones”.

“La desaparición de los fideicomisos no significa la desaparición de algunas obligaciones legales del gobierno o la desaparición de algunos apoyos, simplemente habrá una reorganización administrativa… algunos beneficiarios… ni siquiera se van a enterar que hubo este cambio”.

En estos momentos lo más importante es la salud de las y los mexicanos.

El diputado citó el caso del Fondo para la Atención de Emergencia (Fonden) cuya desaparición “no quiere decir que el gobierno se va a quitar la responsabilidad de atender a la población en caso de un desastre natural”.

La desaparición de los fideicomisos se propuso a pesar de que los legisladores convocaron a un Parlamento Abierto, con representantes de los 26 centros de investigación y ciudadanos, quienes defendieron la permanencia de los fideicomisos con el argumento de que estos se nutren de recursos autogenerados o donaciones de terceros y no reciben transferencias federales.

Pone en riesgo la seguridad y el desarrollo: oposición

El diputado del PRD Antonio Ortega Martínez, integrante de la comisión, criticó durante el arranque de la sesión que se haya convocado a un parlamento abierto cuando no se están tomando en cuenta sus recomendaciones.

“Estamos engañando a la ciudadanía… de que sirve convocar a un Parlamento Abierto si no escuchamos, no atendemos, no modificamos, solo tiene un costo político para los legisladores”, expuso.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano también se pronunció en contra de la extinción de fideicomisos, pues consideraron que con esta iniciativa el presidente “compromete el desarrollo y la seguridad del país”.

“Bajo la retórica de combatir la corrupción y sin que hasta el momento se hayan documentado este tipo de delitos, los diputados proponentes de Morena pretenden modificar 14 leyes y derogar una, para que los recursos que corresponden a los fideicomisos se entreguen de manera directa desde las dependencias federales”, acusó el coordinador del Grupo Parlamentario, Tonatiuh Bravo Padilla.

