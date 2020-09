México Libre tomó recursos de donantes desconocidos, explica INE sobre multa

La principal multa impuesta por el INE a México Libre, la organización del expresidente Felipe Calderón que busca el registro como partido político, fue por haber recabado donaciones de cientos de miles de pesos a través de una aplicación que impide identificar quién o quiénes fueron los aportantes de los recursos.

México Libre recabó más de 1 millón de pesos mediante numerosas operaciones a través de Clip, una plataforma bancaria utilizada por establecimientos para efectuar cobros de bienes y servicios con tarjetas de crédito o débito mediante una terminal que se vincula a smartphones o tabletas.

Entérate: INE sanciona a México Libre con 2.7 mdp por irregularidades en ingresos

Por motivos de seguridad, dicha aplicación no almacena los datos de las tarjetas utilizadas (sólo registra los últimos cuatro dígitos de la numeración) ni los nombres de los titulares de las mismas, lo que obstruye la labor de fiscalización del árbitro electoral.

“Las organizaciones no venden, sino que reciben donativos, y esos donativos no pueden ser anónimos. Este sistema sólo permite ver los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, entonces no podemos identificar quién es el aportante”, explicó personal del INE especializado en fiscalización.

El Consejo General del INE ya impuso a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática A.C., razón social de México Libre, una multa por 2 millones 707 mil pesos, la más elevada de las sanciones económicas dictadas a las agrupaciones políticas que quieren convertirse en partidos.

El árbitro electoral no sólo sancionó la recepción de aportaciones de fuentes desconocidas (lo que configura presunto financiamiento ilícito), sino que también detectó que México Libre pagó servicios sin presentar contratos, no reportó gastos de asambleas y entregó comprobantes fiscales cancelados para justificar egresos, entre otras anomalías.

La organización calderonista reportó ingresos por 15 millones 179 mil 067 pesos de parte de 550 donantes. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) determinó que 1 millón 061 mil pesos, el 7% del total de sus recursos, provino de “entes no identificados”, la mayoría por cobros vía Clip.

“Si bien es cierto que la organización de ciudadanos obtuvo sus recursos mediante transferencias a través de la plataforma desarrollada por la empresa Clip, lo cierto es que, de los comprobantes expedidos por dicha empresa, no es posible advertir los nombres de los aportantes y/o las cuentas bancarias o tarjetas de donde provienen los recursos (…), es así que, mediante dicho mecanismo, se impide a la autoridad fiscalizadora desplegar sus facultades de verificación”, señaló la UTF.

Aunque México Libre presentó un listado con los nombres de los supuestos donantes, así como sus credenciales para votar y recibos expedidos por Clip, el árbitro electoral estuvo impedido para corroborar la veracidad de la información, esto es, el vínculo entre las personas y las tarjetas reportadas.

Una de las aportaciones más elevadas obtenidas por esta vía, cuya procedencia no pudo ser validada por el INE, habría sido de Ángel Losada Moreno, presidente de Grupo Gigante, por un monto de 95 mil pesos, conforme documentos aportados por la agrupación.

“No estamos obligados a reconocer esas facturas”

Al consultar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la UTF encontró 43 comprobantes fiscales CFDI emitidos por proveedores a nombre de México Libre y que corresponden a operaciones por 724 mil 176 pesos para servicios y logística de asambleas.

La organización no incluyó dichas facturas en su contabilidad con el argumento de que los pagos no fueron efectuados por ella; incluso, sugirió que las facturas pudieron ser expedidas por proveedores sin su consentimiento.

“Es importante puntualizar que existen comprobantes CFDI ‘recibidos’, que no por el hecho de que sean emitidos por un proveedor existe la obligación de reconocerlos en la operación de nuestra organización, como ustedes saben. Existe un sinnúmero de simpatizantes, o personas ajenas a nuestra organización, que pueden solicitar un comprobante fiscal a nombre de la organización, sólo basta tener la razón social y el Registro Federal de Contribuyentes, y no por ello deben ser reconocidos como gastos. Nuestra operación interna, en apego a la normatividad, sólo consideraba como gastos procedentes aquellos que se pagaron desde nuestra cuenta bancaria”, le respondió México Libre al INE.

La UTF declaró improcedente la explicación que dio la organización para “desconocer” las facturas, y concluyó que no aportó elementos de prueba que permitieran validar que, efectivamente, no solicitó los comprobantes y que los mismos no fueron pagados con recursos propios.

También, señaló la autoridad, la agrupación pudo actuar a tiempo en caso de que las facturas fueran emitidas indebidamente a su nombre.

“Aun cuando (México Libre) manifestó que los gastos que le fueron observados no fueron pagados de su cuenta bancaria, razón por la cual no están registrados en su contabilidad, también es cierto que se debe realizar el pago para que sea expedido el comprobante; asimismo, los gastos observados beneficiaron a su organización, por lo que debieron de ser reportados en sus informes mensuales de ingresos y gastos. Es responsabilidad de la organización controlar quién maneja su información fiscal como el RFC, asimismo, los sistemas del SAT permiten identificar los comprobantes que les son emitidos para tomar acciones al respecto”, indicó la UTF.

Fuentes del INE señalaron que esta conducta de México Libre pudo ser una maniobra para intentar ocultar las fuentes de una parte de su financiamiento.

La UTF detectó además que, para justificar gastos por 73 mil 616 pesos, la asociación entregó comprobantes CFDI que tenían el estatus de cancelados.

Asimismo, la autoridad electoral se percató de dos asambleas que se llevaron a cabo en Guerrero y Puebla, con un costo de 270 mil 860, que, según la organización, se habían cancelado.

México Libre también omitió aportar pruebas de la ejecución de servicios contratados con proveedores por un valor de 725 mil 432 pesos, y de igual modo no presentó a la autoridad seis contratos de prestación de servicios por 229 mil 040 pesos.

La organización calderonista también declaró al INE haber recibido aportaciones en especie por 53 mil pesos para la realización de cuatro asambleas en Puebla y Yucatán, pero entregó los contratos de donación sin firma de los aportantes y sin sus credenciales de elector.