Exigen justicia por el transfeminicidio de la activista Mireya Rodríguez

Colectivos, organizaciones de la sociedad civil y activistas locales de Chihuahua se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte para exigir justicia por el transfeminicidio de la activista Mireya Rodríguez Lemus, quien fue asesinada al interior de su vivienda en el municipio de Aquiles Serdán, cercano a la capital del estado.

Tras la lectura de posicionamientos de un rechazo total a la violencia hacia la población LGBTTTI+, mujeres trans que acudieron a la concentración realizaron un performance contra la transfobia.

De acuerdo con Nasho Díaz, activista a favor de los derechos de la población LGBTTTI+, en diversos estados del país se realizaron manifestaciones en las Fiscalías por el transfeminicidio de la activista que fundó la asociación civil Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses.

“Este transfeminicidio nos ha afectado bastante a toda la población LGBT+ en el estado y a nivel nacional, ya que Mireya Rodríguez Lemus era una activista reconocida a nivel nacional. No se trata precisamente por ser una conocida, se trata de que ya estamos hartos de que no existan políticas públicas, que la Fiscalía no se comprometa a utilizar los términos correctos, que los medios de comunicación se apliquen, se reeduquen”, enfatizó Díaz.

Aunque la resolución del caso corresponde a la Fiscalía Zona Centro de Chihuahua, las personas asistentes hicieron entrega de un oficio con diversas exigencias al fiscal de Distrito Zona Norte, Jorge Nava López, con el fin de buscar la pronta impartición de justicia.

En el texto demandan que el caso se investigue tomando en cuenta la vulnerabilidad de las mujeres trans y la condición de defensora de derechos humanos de Rodríguez Lemus.

Asimismo se solicita la aplicación del Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en Casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, y que se garanticen la seguridad e integridad personal de las mujeres trans integrantes de la asociación fundada por Rodríguez Lemus, y de todas las mujeres trans del estado.

Nava López se comprometió a hacer llegar los documentos a las autoridades correspondientes y así mismo mencionó que el fiscal general del Estado, César Peniche Espejel, ya había ordenado que se le dé puntual seguimiento al caso para que “puedan establecer las causas del delito de manera inmediata y sobre todo dar con los probables responsables y evitar que se genere impunidad en este tipo de hechos”.

Una de las mujeres trans que acudieron le exigió al Fiscal un alto a la violencia que los cuerpos de seguridad ejercen sobre ellas:

“La población trans sufrimos diariamente el acoso de los policías y nadie parece hacer nada, ¿qué esperan? que llegue el momento en que pase lo mismo que pasó con Mireya, y es ahí cuando ya quieren hacer algo”.

Ayer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) informó que ha activado el acompañamiento integral a familiares, compañeras y compañeros de la activista, algo que también forma parte de las peticiones de las y los manifestantes.

“Mantenemos el contacto con las autoridades de la Fiscalía General del Estado, familiares y comunidad LGBTI, por lo que solicitamos una investigación que agote las líneas de investigación y considere sus circunstancias específicas, como el trabajo de defensa de los Derechos Humanos y su condición de vulnerabilidad al pertenecer a la comunidad LGBTI”, indicó la CEAVE en un comunicado oficial.

Al Gobierno del Estado exigen la modificación del Código Penal del Estado para tipificar los crímenes por perjuicio motivados por la orientación sexual y/o identidad o expresión de género y/o características sexuales, así como la del Código Civil del Estado para que se reconozca la identidad legal de las personas trans y que garantice la vida e integridad de todas las trabajadoras sexuales transgénero y transexuales del estado.

Mireya Rodríguez Lemus, activista trans

La madrugada del pasado 2 de septiembre, en el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, fue encontrada sin vida Mireya Rodríguez Lemus en estado de descomposición y con huellas de violencia.

Tras su ausencia en los sitios a los que acudía a ejercer el trabajo sexual y a brindar apoyo a otras trabajadoras sexuales, sus compañeras acudieron a su domicilio, y al no obtener respuesta de ella ingresaron a la vivienda, en donde encontraron su cuerpo.

Sus compañeras señalaron que Rodríguez Lemus había recibido amenazas y mensajes intimatorios desde hace meses atrás.

La activista trans fue defensora de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y mujeres trans, impulsora y organizadora del Encuentro Estatal de Mujeres Trans en Chihuahua y promotora de salud en el tema del VIH.

Gracias a su trabajo y al de otras mujeres trans se emitió la recomendación 58/2016 de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua para que las autoridades municipales cesaran los operativos arbitrarios, en zonas de trabajo sexual, con los que eran forzadas a aplicarse pruebas de VIH o sancionadas con varias horas de cárcel.

En lo que va del año, se tienen registrados en Chihuahua dos crímenes contra mujeres trans; Patsy Andrea Delgado fue la primera víctima, asesinada en marzo, también en el interior de su vivienda.

Datos del Informe del Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT 2020, demuestran que Chihuahua es el segundo estado con más casos, al registrarse 37 crímenes de odio.