Familiares de víctimas se reúnen con Segob; colectivas feministas se quedan fuera

Mujeres familiares de víctimas fueron recibidas una vez más en la Secretaría de Gobernación para seguir planteando sus exigencias ante la falta de resultados contra la violencia hacia la mujer.

El encuentro fue pactado desde el martes pasado, cuando ambas partes se reunieron para que las manifestantes entregaran un pliego petitorio.

En la reunión participan familiares de mujeres víctimas de violencia, encabezadas por Yesenia Zamudio, y por parte del gobierno federal están la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra; la presidenta de Inmujeres, Nadine Gasman, y la titular de la Conavim, María Fabiola Alanís Sámano.

Se trata de la segunda reunión que se realiza tras la toma de instalaciones de la CNDH en CDMX por parte de familiares de víctimas y diversas colectivas.

Sin embargo, en esta ocasión las representantes del gobierno solo recibieron a una parte de las mujeres que tomaron dicho inmueble, luego de que el Frente Ni Una Menos y el resto de las colectivas encabezadas por Bloque Negro anunciaron su separación.

Este miércoles, en su cuenta de Facebook, Yesenia Zamudio, lideresa de Ni Una Menos, primero anunció que su grupo se retiraba de la ocupación por diferencias con la colectiva feminista Bloque Negro, que también encabezó la toma, pero después borró esa publicación y en otra dijo que se presentaría a la reunión con Segob de este jueves.

Por su parte, la colectiva Bloque Negro contestó que se deslindaban “de cualquier acción y discurso de Yesenia Zamudio”. Más tarde, Erika Martínez confirmó que ella y el resto de las colectivas continuarían con la toma de instalaciones.

Antes esto, el grupo recibido este jueves en la Segob fue el del Frente Ni Una Menos, de Yesenia Zamudio, mientras que las integrantes de Bloque Negro y otras activistas y madres de víctimas como Erika Martínez se quedaron afuera del recinto.

A la reunión entraron menos de 15 mujeres.

“Acaba de salir la licenciada Rosalinda Pimentel (abogada de Zamudio) y dijo que esta reunión solo era para Ni Una Menos”, declaró Erika Martínez a los medios de comunicación.

Erika señaló que ellas habían confirmado su cita a las 12:30 con la subprocuradora Nelly Montealegre, pero después les dijeron “que no están en la lista de las que serían recibidas”.

La también activista dijo desconocer quién armó esas listas, y añadió que permanecerán en espera de que les resuelvan si las atienden o no, o si no, no tienen prisa, porque ya tienen la casa ocupada.

Martínez acotó que aunque ella llegó a hacer la toma porque tiene una hija que sufrió violencia sexual, se asume no como madre de víctima sino como defensora de derechos de las mujeres y las niñas, y parte de las colectivas feministas integradas sobre todo por jóvenes.

Refirió que ellas son las que vieron la necesidad de tener un espacio para refugiar a víctimas, por lo que van a seguir trabajando para ellas, para realizar talleres y actividades de apoyo, y darles albergue. Por ello, aseguró, que respetarán la decisión de las madres de víctimas que apoyan a Zamudio ya sea que opten por quedarse o retirarse del edificio de la CNDH.

Mientras todo esto sucedía, al edificio de Segob también llegó (por su lado) Marcela Alemán, madre de una niña de San Luis Potosí que también fue víctima de violencia sexual, y que fue quien originalmente desató la toma de la CNDH al amarrarse a una silla después de una reunión con la titular, Rosario Piedra, a la que llegó invitada por familiares de desaparecidos que tienen tomada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Marcela se amaró simbólicamente con una agujeta a la reja de Segob, pero de inmediato salieron dos funcionarios que la invitaron a pasar, con la promesa de conseguirle un encuentro con la secretaria Olga Sánchez Cordero.

El pasado viernes 4 de septiembre las colectivas tomaron el edificio de la CNDH en protesta a la falta de acción por parte del organismo ante la violencia contra la mujer.

Apenas el pasado lunes, madres de víctimas de feminicidios, familiares de personas desaparecidas y las colectivas convocaron a una “Antigrita” en las oficinas tomadas.

Con información de Itxaro Arteta.