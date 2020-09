Gibrán, Muñoz Ledo y Polevnsky presentan candidaturas para dirigir a Morena

Gibrán Ramírez Reyes, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo y la morenista Yeidckol Polevnsky, registraron este martes sus candidaturas para la dirigencia nacional de Morena.

El primero en hacerlo fue Gibrán Ramírez quien llegó en el trancurso de la mañana a las oficinas centrales del INE acompañado solo de militantes del partido.

A diferencia de otros candidatos, Gibrán no contó con el apoyo de legisladores morenistas, hecho que resaltó en su cuenta de Twitter y aseguró que su candidatura es del pueblo.

Hasta hace unas semanas, Ramírez Reyes se desempeñaba como secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), puesto en el que solicitó licencia temporal hasta el próximo 23 de septiembre, fecha en la que termina el proceso de la elección morenista.

En entrevista para Animal Político, Gibrán comentó que durante estas semanas visitará 40 ciudades del país para sostener reuniones con militantes y difundir sus propuestas para el partido.

Presenté oficialmente mi solicitud de inscripción de candidatura para la presidencia de Morena ante el @INEMexico

No me acompañaron senadores, diputados ni presidentes municipales. Me acompañaron la militancia y las bases obradoristas.

¡Esta candidatura es del pueblo! pic.twitter.com/XTpt1WAj1C

— Gibrán Ramírez Reyes🖋 (@gibranrr) September 8, 2020