“NosFaltanTodxs”: Rinden en BC homenaje a muertos en masacres

Conmemorar la memoria de las víctimas de la violencia en México, es lo que llevó a un grupo de investigadoras y docentes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) a realizar cuatro piezas audiovisuales para conmemorar a las personas que perdieron la vida en las masacres de Creel, Chihuahua; el Casino Royale en Monterrey; San Fernando (72 migrantes), Tamaulipas, pero también como una forma de homenaje a miles de desaparecidos.

“El dolor de las víctimas requiere de una respuesta colectiva”, dijo la investigadora Lilian Paola Ovalle, una de las impulsoras de este proyecto, con el cual se busca, además, reconocer e incorporar en la sociedad estos actos negativos “para transformar nuestros territorios en espacios de paz”.

“La construcción social de la condolencia es el camino ético que debemos recorrer para acabar con la impunidad que hace posible que el horror se perpetúe en los territorios y en las comunidades”, aseguró la investigadora, quien sostiene que la única vía para lograr la reconstrucción del tejido social y una cultura de paz es percibiendo y conociendo el dolor de las víctimas.

“No podemos seguir diferenciando entre distintos tipos de víctimas o identificarnos solo con aquellas que consideramos inocentes”.

Sobre las tres masacres, la investigadora de la UABC comentó que una característica, además de la extrema violencia y el horror en cada uno de los casos, es que estos hechos se registraron en el mes de agosto.

“En México, el mes de agosto que acaba de terminar es paradigmático, ya que en él se concentran las conmemoraciones de masacres que en su momento fueron parteaguas de la magnitud de la tragedia causada por la militarización del combate al narcotráfico”.

Para Ovalle, los aniversarios luctuosos en general son importantes en el proceso de sanación de los dolientes. “Es común que tras la muerte de un ser querido en ciertas fechas como el aniversario del deceso o el cumpleaños, el dolor se vuelva a sentir muy cerca. Son fechas con una gran intensidad emocional, donde los dolientes reviven los acontecimientos y la sensación física de vacío”.

Sin embargo, cuando la muerte es de suma crueldad como en una masacre, o cuando se enfrenta la desaparición de un ser querido, “fechas como estas recobran mayor importancia”.

“En procesos de duelos bloqueados la memoria se convierte en un ritual de resistencia. El contar con un altar, un lugar para acudir y expresar su dolor en un contexto de acompañamiento, o realizar algún tipo de homenaje resulta fundamental para lidiar con la angustia y el sufrimiento”.

No solo eso. La investigadora critico que agosto también evidenció “el escaso” acompañamiento a las víctimas por parte de la sociedad civil mexicana y de las autoridades.

“Las víctimas, sean jóvenes de áreas rurales, sean migrantes, sean mujeres, no han sido incorporadas como parte del nosotros, no hemos retomado estas fechas luctuosas como parte de nuestra historia y no nos identificamos con su dolor. Parece que como ciudadanos no reconocemos que las víctimas merecen cuidado, reparación y justicia, ya que por el contrario persisten la conveniente idea de criminalizarlas o en el mejor de los casos señalarlas como las responsables de su suerte”.

Las cuatro piezas audiovisuales fueron realizadas colectivamente con la intención de habitar y de acompañar el dolor de las víctimas. Se trata de un trabajo realizado “con la esperanza de abonar al proceso que llevan a cabo las familias y las comunidades para trasladar su dolor (privado-individual-familiar) al terreno de lo social y lo político. Consideramos que, a través de la imagen y el relato, podemos visibilizar los esfuerzos que hacen los distintos colectivos de víctimas para resguardar los espacios de memoria y marcarlos con demandas políticas de justicia, verdad y no repetición”.