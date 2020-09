La Ibero despide a profesor que insultó a la senadora Citlali Hernández

El exdiputado por el Partido Verde, Rodrigo Perezalonso, fue separado del cargo de profesor en la Universidad Iberoamericana (Ibero), luego de que insultara a través de redes sociales a la senadora Citlali Hernández.

Te puede interesar: Crisis en Morena: tres grupos disputan el partido fundado por AMLO

A través de su cuenta de Twitter, Perezalonso compartió este lunes una captura de pantalla con la noticia del registro de Citlali Hernández como candidata a la presidencia de Morena con un comentario despectivo sobre su físico.

“Noticia Urgente: Senadora Citlali se registró a la Presidencia de @morena con la plataforma OINC=Organizadas por la Nutrición de Citlalli” (sic), escribió.

Luego de recibir críticas por parte de otros usuarios por la publicación compartida, el exprofesor de la Universidad Iberoamericana borró el tuit, señaló que había sido una broma, “como lo he hecho como sátira en diferentes ocasiones acerca de otros personajes públicos” y se disculpó.

“Creo que me excedí, sobre todo porque la broma se centró en el físico de esta persona. Por ello, ofrezco una disculpa”, expresó.

La tarde de ayer, la Ibero expresó su desacuerdo con los comentarios de Rodrigo Perezalonso y señaló que “los comentarios ofensivos o denigrantes de personas que en su perfil digan ser integrantes de nuestra comunidad no reflejan la postura de nuestra institución”.

Este martes, la Universidad informó que en cuanto tuvieron conocimiento del comentario realizado por el entonces profesor “dejamos claro que ese tipo de actitudes y comportamientos son contrarios a los valores de nuestra institución”.

“Tras una profunda deliberación entre representantes de distintos sectores de nuestra universidad, incluido el departamento de Derecho, la Universidad Iberoamericana informa que Rodrigo Perezalonso ha sido separado de su cargo como profesor en todas tus asignaturas”, señaló en un comunicado.

Lee más: INE discute que la dirigencia de Morena se reparta entre un hombre y una mujer

Acerca del insulto de Perezalonso, la senadora Citlali Hernández escribió en redes sociales que no le importa que la critiquen por su físico, “lo que me da pena es que hombres machistas y llenos de odio como Perezalonso encuentren espacio en medios de comunicación como Excelsior e impartan clases en universidades como la Ibero”.

En realidad no me importa que me critiquen por mi físico, lo que me da pena es que hombres machistas y llenos de odio como @rperezalonso encuentren espacio en medios de comunicación como @Excelsior e impartan clases en universidades como @IBERO_mx.

Ojalá pronto encuentre paz. ✌🏽 pic.twitter.com/0oKRaTW4Yf

— Citlalli Hernández M (@CitlaHM) September 21, 2020