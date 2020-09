INE niega registro de partido a México Libre; Calderón recurrirá al TEPJF

De último momento, el Consejo General del INE decidió no conceder el registro como nuevo partido político a la organización México Libre, del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

Ambos expanistas advirtieron que impugnarán la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El proyecto original proponía sí otorgar el registro a la organización y era respaldado por seis de once consejeros.

Sin embargo, de último momento, dos de ellos, Adriana Favela y Jaime Rivera, cambiaron el sentido de su voto debido a que se enteraron de que había pendiente de resolverse una queja contra México Libre, lo que, señalaron, introducía incertidumbre y no permitía dilucidar si, en efecto, la agrupación cumplió o no con los requisitos mínimos para que se le concediera el registro.

La consejera Favela explicó que se trata de una queja que fue turnada a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) desde el 4 de agosto; sin embargo, observó, fue hasta el jueves pasado que se inició su investigación.

“En esta (queja) creo que se está dando cuenta de unas irregularidades que acontecieron en la conformación de esta organización que pretende su registro como partido político a nivel nacional, entonces, yo no tengo elementos en este momento para pronunciarme a favor del registro”, declaró.

Favela criticó que el INE se haya tardado un mes en dar trámite a la queja.

“Entiendo que hemos tenido muchísimo trabajo, entiendo todo lo que ha pasado con la pandemia, entiendo que hay muchas cosas que revisar, incluyendo que algunas instituciones no nos prestaron la ayuda necesaria para tener información conducente para verificar muchas irregularidades, pero yo creo que se debió de hacer un esfuerzo para al menos ver en qué estado estaban estas irregularidades; yo, ante esta falta de certidumbre, votaría en contra”, dijo.

El consejero Rivera señaló que, antes de poder votar, se debía conocer qué tan determinantes fueron las presuntas faltas cometidas por México Libre.

“Esto a mí me despierta, y yo creo que a todos puede sembrarles incertidumbre sobre las presuntas irregularidades que ahí se señalan, sobre su magnitud, si es que existieran, y el impacto que pudieran tener en algunos de los criterios que hemos estado aplicando para valorar la procedencia de los registros. Dada la trascendencia de esta decisión, y dada esta incertidumbre, por apego a los principios de legalidad y de certeza, yo considero que no se puede otorgar el registro sin haber agotado (los procedimientos sancionadores)”, argumentó.

La consejera Beatriz Zavala criticó el cambio de postura de sus compañeros y les señaló que el Consejo General ya sabía de la existencia de procedimientos no concluidos, lo que, sostuvo, no debía ser razón para no pronunciarse sobre el otorgamiento de los registros, ante la inminencia del inicio del proceso electoral 2020-2021, el próximo 7 de septiembre.

“Todos los consejeros teníamos conocimiento de que se iban a quedar abiertos procedimientos pero que teníamos la imposibilidad material de agotar la substanciación porque estaban en esas diligencias; así se nos hizo del conocimiento.

“No me parece justo que en este Consejo General se vengan a hacer esas acusaciones y se vengan a presentar esas manifestaciones de sorpresa. Seamos responsables, asumamos nuestras responsabilidades con la ética que exige nuestro cargo”, reclamó.

Por su parte, los consejeros Lorenzo Córdova -presidente del INE-, Ciro Murayama, Norma Cruz, Carla Humphrey y Martín Faz también votaron contra el registro de México Libre, pero por el hecho de que más del 5% de los recursos de la organización tuvieron un origen no identificado.

La organización calderonista tuvo ingresos por 15 millones 179 mil pesos, de los cuales, 1 millón 241 mil pesos (8.1%) fueron calificados por el INE como “aportaciones de personas no identificadas”.

Quieren cerrarle el paso a México Libre

Margarita Zavala aseguró que impugnará la decisión pues el INE utilizó criterios “salidos de ocurrencias de último momento” que solo se aplicaron a México Libre.

Argumentaron que recibieron de última hora una queja sobre los donantes de la asociación pero que aún si conocer su contenido votaron en contra de darle el registro como partido.

Por ello dijo acudirán al Tribunal Electoral – máximo órgano electoral – para impugnar la decisión.

Contrario a derecho y sin fundamento alguno, hoy el Consejo General del @INEMexico ha negado el registro a México Libre. Queremos manifestar puntualmente que impugnaremos de inmediato esta absurda resolución. pic.twitter.com/EarZmlOLp3 — México Libre (@MexLibre_) September 5, 2020