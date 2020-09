¿Lealtad u obediencia? La disputa entre dos viejos amigos Jaime Cárdenas y AMLO

El pasado lunes, Jaime Cárdenas Gracia renunció a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) para regresar a la vida académica dentro de la UNAM. Desde entonces, y pese a la amistad que los une desde hace años, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado la decisión y acusado que se debió falta de ganas o miedo de Cárdenas para entrar de lleno en el servicio público y combatir la corrupción.

La relación entre Cárdenas y López Obrador se remonta a varios años atrás. El exdirector del INDEP además de ser académico ha sido cercano a la izquierda: fue diputado entre 2009 y 2012 por el PT y siempre apoyó el movimiento de López Obrador.

En 2011, cuando Morena aún no era partido, Cárdenas Gracia fue parte del consejo consultivo – que integraron 84 ciudadanos, escritores, intelectuales, empresarios, académicos y científicos, entre otros – para delinear el funcionamiento del movimiento.

En 2018, el Doctor en Derecho por la UNAM dijo al Sol de México que consideraba a López Obrador “el fundador, el líder indiscutible del movimiento, del partido; todos lo respetamos, todos lo queremos”.

Al cuestionarlo sobre por qué pese a la cercanía con López Obrador no había participado en 2018 en las elecciones, Jaime Cárdenas dijo que en ese momento tenía tareas en la UNAM, donde es académico, pero que seguían en contacto.“Le tengo un gran aprecio personal y político al licenciado López Obrador; no es un problema de distanciamiento, estoy con Morena y con él”, dijo entonces.

Esta amistad, además del currículum de Cárdenas fueron los motivos para que el presidente lo nombrara director del INDEP en junio pasado. Tres meses bastaron para que el académico abandonara la llamada Cuarta Transformación, impulsada por el presidente, y de paso denunciara las diversas irregularidades y carencias en el INDEP.

Entre otras cosas, en su carta de renuncia, Cárdenas dijo que detectó presuntos robos de algunos bienes decomisados, contrataciones para beneficiar a empresas en detrimento del Instituto, y un uso inadecuado de los sistemas informáticos en las subastas electrónicas.

Dichas denuncias propiciaron la molestia del presidente, quien criticó a su viejo amigo porque, según él, “no le entró” a limpiar la corrupción que hay en el organismo.

Dos días después de la renuncia, el mandatario señaló que la decisión de Cárdenas fue por falta de ganas, miedo e impotencia. “Es que está de buen tamaño el animal pero esta es la lucha de David contra Goliath. Es una transformación , no es un día de campo, no son tamalitos de chipilín”, declaró.

López Obrador añadió que para ser un servidor público “se requieren ganas y arrojo”, pero que no todos lo tienen aunque sean personas honestas.

“La administración pública, más en épocas de transformación, exige mucha entrega y fatigas. Hay gente muy buena, honesta con convicciones, inteligentes, pero no se les da lo del trabajo como servidor público”, dijo el mandatario en su conferencia un día antes.

Tras estas declaraciones, el exdirector del INDEP acusó al presidente de tener prejuicios hacia los académicos, porque piensa que no trabajan, y aseguró que sí se considera apto para desempeñarse como funcionario público.

En entrevista para Reforma, Cárdenas relató que al estar al frente del INDEP, el presidente y su secretario particular le pedían más rigor, más fuerza, y en una ocasión le solicitaron que destituyera a la mitad del Instituto, lo que implicaba el cese de 78 funcionarios con plaza. Elaboró un plan de reducción de personal, dijo, sin embargo no se concretó.

“Ellos creían que yo iba a tener una obediencia total, ciega, a lo que me dijeran y, desde luego, no tenían que convencerme, yo ya estaba convencido. Pero la diferencia estuvo en ese método en el cumplimiento de procedimientos”, refirió.

Cárdenas calificó al INDEP como “un barril de pólvora” que además de las irregularidades y carencias denunciadas en su carta de renuncia, es un organismo asediado por el gobierno para la obtención de los bienes incautados.

“Pedimos lealtad a ciegas”

En su conferencia matutina de este jueves, el presidente López Obrador volvió a hablar sobre Cárdenas Gracia ante las declaraciones de éste sobre que su gobierno busca obediencia total.

“(Jaime Cárdenas) tiene razón, pedimos lealtad a ciegas, al proyecto de transformación, porque el pueblo nos eligió para eso (…) para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos y para llevar a cabo un gobierno austero”, dijo el mandatario.

Y agregó, “sí es lealtad al pueblo, básicamente, no a mi persona. La lealtad a las personas se convierte, la mayoría de las veces, en abyección, en servilismo. Nosotros queremos lealtad al proyecto de transformación, eso es lo que pedimos”.

Sobre el presunto incumplimiento de procedimientos dentro del INDEP, el presidente argumentó que dentro del gobierno hay una maraña de normas que a veces impiden avanzar para hacer justicia.

“Entonces, hacer algo por el pueblo, cuesta (…) lo que quisieran los tecnócratas, neoliberales o los que tienen una formación académica desprendida de la realidad, que no quieren transformar esa realidad, pues es que no hiciéramos nada; pero no, aquí la transformación se va a llevar a cabo”, añadió.

“Y al que no coincida, pues en entera libertad puede decir: ‘No estoy de acuerdo’ y además ir al Reforma y a Televisa, si es posible, y a otros medios, porque les van a abrir los espacios para que declaren en contra de nosotros, pero ni modo, ¿qué le hacemos?”, acotó.

En cuanto a las irregularidades y presuntos robos denunciados por Cárdenas, López Obrador aseguró que si hay denuncias se van a investigar, “pero esto es más que nada un asunto politiquero, no hay nada de qué preocuparnos”.

Con información de El Sol de México y Reforma (suscripción necesaria).