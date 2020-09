Matan a pareja de jubilados de EU mientras vacacionaban en Ensenada

Una pareja de jubilados estadounidenses que solía vacacionar desde hace 35 años en un balneario del noroeste de México fue asesinada durante un asalto y sus cuerpos fueron abandonados en un pozo, informó este martes la fiscalía del estado de Baja California.

El fiscal investigador Hiram Zamora dijo a la prensa que los cuerpos fueron localizados en un pozo del balneario de Ensenada el pasado 3 de septiembre y que ya fueron identificados como Ian Hirschsohn, de 78 años de edad, y su esposa Kathy Harvey, de 65, originarios de San Diego, California.

“Fueron víctimas de homicidio ambos, adentro de su domicilio (…). Una persona ingresó con el objeto de robar. Vio a los dos señores y los privó de la vida”, dijo Zamora en declaraciones a la prensa.

HELP – my father in law Ian Hirschshon is missing in Baja, Mexico. Last seen Saturday in San Quintín with his lady friend Kathy Harvey driving his Toyota both live in San Diego but yet to return anyone on this site south of Ensenada that can help or may have seen them DM’s open pic.twitter.com/QXIONM0x35

— Chip Setzer (@chip_setzer) September 2, 2020