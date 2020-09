México aplazó informe ante la ONU sobre discriminación contra la mujer

El Estado Mexicano tenía que haber enviado en junio pasado un informe intermedio a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, pero pidió una prórroga, de la que no se sabe hasta cuándo permitirá que se entregue la respuesta.

Mientras tanto, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que sí redactaron a tiempo un informe sombra —o informe luz, como prefieren llamarle— criticaron la falta de preparación o compromiso que demuestra México con el tema de las violencias de género al no estar listo.

Lee: Gobierno presume en Informe apoyos a indígenas y mujeres que tuvieron recortes o subejercicios

La CEDAW emitió en 2018 sus recomendaciones a México, en un documento de 19 páginas que reiteró recomendaciones anteriores y formuló más de 73 específicas sobre temas como acceso a la salud y a la justicia.

Ahí mismo solicitó que en un plazo de dos años, el país entregara información sobre cuatro recomendaciones específicas: que se tipifique el delito de feminicidio en todos los códigos penales estatales; se simplifiquen y armonicen los procedimientos de activación de Alerta AMBER, para buscar menores, y Protocolo Alba, para mujeres desaparecidas, así como medidas para mitigar los riesgos de que sean vinculadas a trata; evaluar el mecanismo de las Alertas de Violencia de Género; y acelerar la resolución del feminicidio de Pilar Argüello Trujillo, ocurrido en 2017 en Veracruz.

En conferencia de prensa este viernes, la directora de la Red Nacional de Refugios para mujeres víctimas de violencia, Wendy Figueroa, subrayó que si bien son recomendaciones que vienen de años atrás, al actual gobierno le toca en este momento demostrar que toma acciones y dar respuesta, pero no lo está haciendo.

La jefa de la unidad de derechos humanos de Amnistía Internacional México, Edith Olivares, consideró preocupante que se haya pedido esta prórroga cuando ni siquiera se trata de dar una respuesta a todas las recomendaciones, sino solo a cuatro. Señaló además la contradicción que hay entre que las organizaciones sociales sí hayan podido elaborar sus informes sombra con datos que son oficiales, y el gobierno no lo haya hecho si es su propia información.

“Ahora que se prorroga, es como dar la señal de nuevo de que no tenemos información sistematizada”, dijo. “Sí da un mensaje de qué tan importante o no es para el Estado mexicano dar respuesta a los mecanismos de las convenciones internacionales. México es un país que es muy bueno para suscribir convenciones, pero muy malo para cumplirlas”.

Lucía Melgar, defensora de derechos humanos y experta en estudios de género, cuestionó si las autoridades están haciendo tiempo para tratar de ofrecer resultados que en realidad no tienen. Por ejemplo, en el tema de las Alertas de Género, señaló que no solo los recursos han sido insuficientes, sino que no hay transparencia para saber si lo que se ha hecho ha servido realmente.

El informe alternativo elaborado por la Red de Refugios, publicado la semana pasada, cuestiona la falta de respuesta del actual gobierno ante crisis de violencia machista como la generada por el confinamiento para mitigar la pandemia de COVID-19, durante la cual se incrementaron los asesinatos de mujeres y las denuncias de violencia familiar.

También, que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador normalice y perpetúe estereotipos patriarcales, como que las mujeres son las que se hacen cargo de los adultos mayores y de los niños, mientras que no se priorizan políticas públicas para la igualdad, sino entregas de dinero que no cambian las condiciones estructurales que no permiten el desarrollo de las mujeres.

“En México, la pobreza tiene rostro de mujer, por lo que los presupuestos en el Anexo 13 (sobre igualdad de género) tendrían que ir dirigidos justamente a programas que en realidad garantizarían pues la eliminación de las brechas de desigualdad y las múltiples discriminaciones que vivimos las mujeres en todas las etapas de nuestra vida y en todas nuestras diversidades. Al contrario de ello, el 58% de ese Anexo 13 está dirigido a programas de entrega directa de recursos, tales como Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Pensión para el Bienestar, sin que estos vayan encaminados precisamente a disminuir las brechas de desigualdad y las discriminaciones y las violencias estructurales que vivimos las mujeres”, señaló Figueroa.

Las activistas lamentaron que además en el Segundo Informe de Gobierno, presentado el pasado martes, el presidente ni siquiera habló de temas de género.

Arussi Unda, del colectivo veracruzano Brujas del Mar, subrayó que López Obrador mencionó la palabra “mujer” solo una vez, para reiterar que será una indígena quien presida el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y también solo una vez dijo “feminicidios”, al asegurar que han disminuido, aunque esa afirmación es falsa.