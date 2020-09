México registra 173 muertes COVID; hay 185 mil sospechosos sin prueba

México registra 173 muertes por COVID-19; estiman que hay 185 mil sospechosos sin hacerse la prueba

De los casos sospechosos que sí tienen una muestra de laboratorio, 93 mil 953 no podrán obtener un resultado, debido a que la prueba no llegó a un laboratorio para procesarla o que fue rechazada por no cumplir las características establecidas.