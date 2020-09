Oposición denuncia irregularidades y albazo en dictamen de fideicomisos

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano denunciaron que el dictamen para extinguir 109 fideicomisos, aprobado este martes en comisiones, tiene irregularidades de proceso por lo que éste debe reponerse y no discutirse en el pleno este jueves.

Los diputados explicaron que el dictamen está incompleto pues se votó en lo general pero no se votaron los artículos reservados, además se incluyó una modificación presentada por el morenista César Agustín Hernández Pérez, sobre el fondo catastrófico, pese a que los integrantes de oposición se habían retirado.

Lee: Diputados opositores cuestionan el destino de recursos ante desaparición de fideicomisos

Luego la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se fue a un receso del que no volvió. “Debe reanudarse la sesión para concluir con el proceso de votación nominal de las reservas aceptadas por el pleno de la Comisión, dado que no se ha concluido con la reunión porque no se verificó la falta de quórum”, señala la oposición en un comunicado.

Añaden que la falta de quórum se produjo durante la discusión en lo particular, por lo que no hubo un acuerdo previo de la Comisión que determinara que las reservas se discutirían en el pleno de la Cámara este jueves.

Tonatihu Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que con estas irregularidades no puede subirse al pleno el dictamen y debe reponerse el procedimiento si quieren incluir la reserva del diputado Hernández Pérez, si la retiran puede subirse tal cual se votó en lo general.

El cambio del morenista que causó la polémica busca que los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (dedicado a atender los padecimientos que generan gastos catastróficos por su complejidad) se integren a la Tesorería de la Federación.

Ve aquí el listado de Fideicomisos que Morena propone desaparecer

Bravo Padilla señaló que “no es correcto” quitarle dinero a gastos catastroficos que atiende entre 60 y 65 padecimientos, sino que se debe tomar “una parte de los grandes proyectos de infraestructrua si quieren recursos”.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN, dijo que recibieron más de 20 cartas de instituciones educativas, cineastas y actores – que participaron en el parlamento abierto para discutir el tema de los fideicomisos – para inconformarse y pedir que no se extingan los fideicomisos.

“Invitas a alguien, le das tu palabra y luego lo cambias por un manotazo del presidente”, dijo al referirse a los sectores inconformes.

El coordinador del PRI, René Juárez, añadió que no se pueden discutir las reservas en el pleno, como busca Morena, pues éstas no se acordaron en la Comisión, porque la oposición la dejó sin quórum al levantarse de la mesa.

‘No hubo ningún cochinero’: Mario Delgado

Tras los cuestionamientos del bloque opositor, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y líder del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado, negó irregularidades en el proceso del dictamen y que si se rompió el quórum fue por decisión misma de las y los diputados de oposición, quienes decidieron retirarse luego de la votación.

“No hubo ningún cochinero, se votó en lo general (…) hay un dictamen votado en lo general y firmado por las y los diputados ¿Qué no se pudo procesar ya anoche? Algunas reservas que se iban a meter, pero esas reservas se pueden meter en el pleno”, señaló Delgado en entrevista con Joaquín López Doriga, en Radio Fórmula.

El presidente de la JUCOPO detalló que esperarán la valoración de la Mesa Directiva sobre si hay que hacer alguna reposición en el procedimiento. En caso de que sí, la reposición sería hecha por la Comisión entre hoy y mañana, “para que todo quede bien y podamos aprobarlo (…) mañana existe la posibilidad de aprobarlo o si no sería a más tardar el martes”.

Con relación al compromiso hecho por el gobierno de López Obrador sobre no eliminar algunos fondos y fideicomisos, Delgado argumentó que hubo un cambio de parecer debido a que la pandemia por COVID ha sido más grave de lo que calculaban.

“La desaparición de los fideicomisos no necesariamente implica la desaparición de los apoyos, es decir, los que reciben los apoyos ni se van a enterar (…) El dictamen contiene la desaparición de 109 fideicomisos, suman alrededor de 68 mil millones de pesos”, refirió.

El legislador acotó que la Secretaría de Hacienda será la que determine qué porcentaje de esa cantidad se reintegrará a la dependencia.

Aseguró que pese a la desaparición del fondo catastrófico, el Gobierno seguirá asumiendo su responsabilidad ante un desastre natural. “Va a tener que hacer declaratoria de desastre y tendrá que atenderlo por la Secretaría correspondiente, ya sea por Seguridad, por Gobernación o por Bienestar dependiendo a qué se destinen los recursos”.

Sobre los sectores que han protestado por la inminente desaparición de los fideicomisos, Delgado dijo que al Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) sí contará con apoyos que antes le correspondían al Fidecine.