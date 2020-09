Ya llegará la revocación de mandato para que participen: AMLO a FRENA

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) que deberán esperar hasta 2022 cuando se realice la consulta de revocación de mandato o las elecciones de 2021 si quieren que deje el cargo.

“Hay un procedimiento establecido que nosotros creamos, que no existía antes, que es el de la revocación de mandato. Yo en el primer trimestre de 2022, me voy a someter a la revocación del mandato y se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que yo continúe o que renuncie, es un método democrático.

“Ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo y a quienes estén en contra de nuestro gobierno a que participen, voten y si el pueblo dice que yo me vaya, pues entonces sí a Palenque Chiapas, si el pueblo dice que me quede me quedo hasta 2024”, dijo en su conferencia de este lunes.

Agregó que él estaría de acuerdo en que se adelantara la revocación de mandato a junio de 2021 – cuando se realicen elecciones federales y locales en varios estados – para que no permanezcan tanto tiempo en plantón.

“Entonces pueden agruparse y buscar detener la transformación por la vía pacífica, legal, democrática en las elecciones de junio del año próximo”, añadió.

Los integrantes de FRENA intentaron llegar el sábado al Zócalo capitalino para establecer ahí su plantón hasta que el presidente renuncie. Policías capitalinos se lo impidieron por lo que se quedaron sobre Avenida Juárez.

López Obrador reiteró que los integrantes de FRENA tienen garantizada la libertad de manifestación, aunque sean 15, 20 o 5 mil personas, todas las protestas deben respetarse.

“Si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya, pues es cosa de informar sobre los tiempos. No creo que se trate de un movimiento violento que me quieran derrocar, sino que es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado”, señaló.

Sobre el porqué no dejaron a FRENA llegar al Zócalo para manifestarse, el presidente dijo que fue porque había “riesgos de provocación y la verdad es que sí queremos cuidarlos”.

Explicó que en la Plaza de la Constitución se encontraban otros manifestantes con los que podría haber un enfrentamiento, además querían proteger la Catedral Metropolitana, aunque no detalló la razón.

Celebró que los integrantes de FRENA ya no solo protestan en sus automóviles, “ya es una manifestación de otro tipo, ya son casas de campaña”. Reiteró su petición a los líderes de FRENA de que no solo coloquen las casas de campaña, sino que se queden en el plantón, que no se vayan a hoteles.