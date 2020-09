Reyes Baeza acusa linchamiento público tras bloqueo de cuentas

José Reyes Baeza, extitular del FOVISSSTE y del ISSSTE durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dijo que es una víctima de linchamiento público, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelara sus cuentas.

Fuentes federales confirmaron a este medio que el congelamiento de las cuentas del exfuncionario federal está relacionado con La Estafa Maestra, el caso de desvío de más de 7 mil millones de pesos de dinero público a empresas fantasma que documentó Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción.

La UIF detectó “movimientos irregulares” de dinero en el sistema financiero nacional, por lo que bloqueó las cuentas de Reyes Baeza, Salvador “N” y también de Eliseo ‘N’, actual funcionario del municipio de Delicias, Chihuahua.

Sostuvo que hará valer sus derechos constitucionales ante las autoridades, una vez que sea notificado formalmente sobre las causas por las que se tomó esta medida.

Reyes Baeza, quien gobernó Chihuahua de 2004 a 2010, dijo que al momento no ha recibido notificación por la autoridad que ordenó la cancelación de sus cuentas. “Tengo nomás la notificación del banco y la información que he leído en los medios”.

“Yo puedo decir, enfática y categóricamente que no tengo de que preocuparme, no tengo de que avergonzarme, porque, porque las imputaciones que se me vayan a formular yo tendré oportunidad de defenderme”, continuó.

Indicó que los movimientos de sus cuentas y tarjetas bancarias responden a conceptos propios de la manutención de cualquier familia y que su nombre no ha aparecido en ninguna de las auditorías aplicadas a las dependencias en las que participó durante la pasada administración.

“Debo precisar y puntualizar que en la última cuenta pública en la que participé como director del ISSSTE, data del 2017, estuve solo unos días del 18 de enero del 2018 y que ninguna auditoria de las múltiples que se practican a cualquier dependencia, mi nombre estuvo involucrado, hasta la fecha, no ha estado involucrado en una sola auditoria, esa información manipulada, ha sido exhibida en tres o cuatro sesiones y seguramente seguirá sucediendo”, señaló el exgobernador de Chihuahua en conferencia de prensa.

“No he sido el primero, ni el único, al que se pretende linchar públicamente y sin posibilidad alguna de defensa, Desde luego que se afecta mi honor y el de mi familia. Ojalá no les ofenda o agravie la defensa jurídica que en el marco del estado de derecho que considero prevalece en México me veo obligado a enfrentarlo”, declaró Baeza Terrazas.

Con José Reyes Baeza al frente del FOVISSSTE, esta dependencia firmó cinco convenios de colaboración por 129 millones de pesos con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), entre enero y agosto de 2014.

La UAEM debía dar múltiples servicios especializados, como implementar mejoras en los procesos de adjudicación de créditos hipotecarios, y reducir el nivel de quejas de los usuarios del FOVISSSTE.

Pero, según un informe forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la universidad no tenía la capacidad para dar esos servicios. Por lo que, a través de una violación a la ley de adquisiciones, la universidad desvió más de 110 millones de pesos a empresas fantasma o irregulares, y se quedó con 19 millones de pesos solo por hacer de ‘intermediaria’ en los desvíos.