Salud reporta que hasta el 1 de agosto hay 122 mil muertes en exceso

La Secretaría de Salud presentó este sábado un segundo informe sobre exceso de mortalidad en este 2020 y reportó que del 15 de marzo al 1 de agosto se registraron 122 mil 765 muertes más de lo esperado a nivel nacional, con respecto a años previos.

Esto representa un 59% más de fallecimientos por causas diversas, no solo por COVID-19.

Animal Político y Proyecto Li publicaron el martes que entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2020 ocurrieron 130 mil fallecimientos más que en el mismo periodo de 2019 en 31 estados del país. De ellos, la tercera parte tuvieron confirmación de muerte por COVID, pero de los 79 mil restantes no se conoce la causa de muerte.

El cálculo se realizó con los registros de actas de defunción reportadas en el Registro Nacional de Población (Renapo) y los registros civiles estatales de 2015 al 31 de julio de 2020, solicitados vía transparencia.

Sobre las cifras dadas a conocer este sábado por el gobierno federal, la diferencia se encuentra en que el análisis de la Secretaría de Salud sólo incluye el conteo de 24 entidades federativas y en un periodo que comienza el 15 de marzo y va hasta el 1 de agosto, la semana epidemiológica número 31.

Al presentar el informe, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), precisó que la información de ocho entidades se tuvo que dejar fuera por estar incompleta.

Los estados que la Secretaría de Salud no consideró son: Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. El funcionario aseguró que se está trabajando para incorporarlos en los boletines subsecuentes sobre exceso de mortalidad en el país durante la contingencia por COVID.

Entérate: La pandemia provoca que diagnósticos de enfermedades como cáncer o diabetes caigan hasta 50% en México

Personas entre 45 y 64 años, los más afectados

López Ridaura dijo en conferencia de prensa que la semana con mayor exceso de mortalidad fue la 29, en la que se registró un 102% respecto a lo esperado en los años previos.

Los hombres son los más afectados por el exceso de muertes, con 81 mil 236 más de lo esperado (70% más), en tanto que en el grupo de mujeres se registran 41 mil 982 más muertes de los esperado con respecto a años anteriores (47% de exceso).

De los grupos de edad, el más afectado es de personas entre 45 y 64 años, con 51 mil 826 más muertes (65%), le sigue el grupo de 20 a 44 años con 11 mil 529 (40% más), y después el de 65 y más con 59 mil 410 (31%).

El director del Cenaprece recordó que un primer análisis sobre el exceso de mortalidad se presentó a finales de julio y explicó que el estudio lo realizó un grupo interinstitucional conformado por Salud, con la participación de la Dirección General de Epidemiología, el Cenaprece; además del Instituto Nacional de Salud Pública; el Registro Nacional de Población (Renapo), el Consejo Nacional de Población (Conapo); IMSS; Inegi y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Para hacer el análisis del exceso de muertes por todas las causas, explicó Ridaura, se tomaron las defunciones observadas en el 2020, que son todas esas defunciones registradas en la base nacional del registro civil.

También se consideraron las defunciones esperadas, lo que se hubiera esperado hasta esta semana, de acuerdo a lo que históricamente se ha registrado en el país, para lo que se utilizaron los datos de cuatro años de las bases de Inegi, que permiten tener una idea de cuál sería el esperado para cada semana epidemiológica.

Ridaura subrayó que estas muertes en exceso no solo se explican por la infección del virus SARS-CoV2, “obviamente estas son una parte importante, pero hay otras posibilidades”, hay defunciones que pueden estar ocurriendo porque la población no se acerca al sistema de atención o “también puede haber problemas para diferentes patologías durante la contingencia, la contingencia misma ha hecho que la situación no sea la normal, por eso también hay otras causas de muertes no asociadas al virus pero sí secundarias a la contingencia”.