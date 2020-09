Senadora suplente no se disculpará por decir que trabajadora es 'su muchacha'

La senadora suplente por Nuevo León de Movimiento Ciudadano, Marcela Luqué Rangel, señaló que no se disculpará pese a la petición de su partido luego de que ella expresara que la trabajadora del hogar que trabaja ella es “su muchacha”.

“Yo no me voy a disculpar x decir “mi muchacha”…Así hablamos en NL…Y tmb digo mi chofer y mi tío, aunque no sea, son modismos de siempre y nada tienen que ver con ser despectivos!! Despectivo q se cobre a las personas x servicios de salud que deberían ser gratuitos! Eso sí es!”, escribió Luqué Rangel.

Este domingo, la senadora suplente compartió en sus redes una publicación en la que dijo que el esposo de “su muchacha” murió. “No supimos si fue x COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo.Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Q qué pagan?”, publicó.

Momentos después, el partido Movimiento Ciudadano emitió un comunicado en el que calificó estas expresiones como discriminatorias y pidió a Luqué Rangel ofrecer una disculpa pública.

Comunicado de Movimiento Ciudadano Nuevo León. pic.twitter.com/cFCe6uuSrS — Movimiento Ciudadano Nuevo León (@MovCiudadanoNL) September 6, 2020

Igualmente, Indira Kempis, senadora titular, reprobó las declaraciones de su suplente y las consideró discriminatorias.

Tras conocer la postura de su partido la senadora suplente respondió que no pediría disculpas e insistió que sus palabras no fueron discriminatorias. Incluso atacó a otros usuarios que también condenaron sus expresiones usando ofensas como “idiota” y “tarada”. Remarcó que gracias a ella la trabajadora del hogar pudo sacar el cuerpo de su esposo del hospital.

Sí, y si no le regalo el dinero a mi pobre muchacha, para pagar lo que le cobraban para sacar al marido, se le pudre el cuerpo en el hospital… https://t.co/r5jOJNJ0Xn — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 7, 2020

Jajajajajajajajaja…Viste el tuit al que contesto tarada??? Es ironía obvio…jajajajajajajaja… https://t.co/uaTxIMZ9b3 — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 7, 2020

La gente es tan idiota que hasta cuando luchas x sus derechos se enojan!!!🤣🤣 — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 6, 2020

En otro tuit en el que también fue criticada por la expresión incluso contestó que era “dueña de más”:

Muchachas…Soy dueña de más!!!🤣😅 https://t.co/Hl2Yzgsxhu — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 6, 2020