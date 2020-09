Senadora suplente en NL dice que trabajadora del hogar es 'su muchacha'

La senadora suplente en Nuevo León del partido Movimiento Ciudadano, Marcela Luqué Rangel, expresó en redes sociales que la trabajadora del hogar que trabaja ella es “su muchacha”, expresión que le valió críticas en redes sociales y un llamado de su partido a disculpalrse.

“A mi muchacha se le murió su marido hoy! No supimos si fue x COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo.Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Q qué pagan?”, publicó Luqué Rangel.

Ante su expresión y las críticas, Movimiento Ciudadano en Nuevo León la instó a que ofreciera una disculpa pública, y externó su solidaridad con los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

Comunicado de Movimiento Ciudadano Nuevo León. pic.twitter.com/cFCe6uuSrS — Movimiento Ciudadano Nuevo León (@MovCiudadanoNL) September 6, 2020

Indira Kempis, senadora titular, también reprobó las declaraciones de su suplente, al considerar que son discriminatorias.

Con información de El Norte (suscripción necesaria)