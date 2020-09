Has promovido demasiado odio, no te importan las víctimas, dice Sicilia a AMLO

El poeta y activista Javier Sicilia acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser “igual que los otros”, ya que ha demostrado que no le importan las víctimas de la violencia y su gobierno, al igual que los partidos políticos, siguen llenos de corrupción y vínculos con el crimen.

“La única manera de escapar de ello y devolverles su ser a los símbolos patrios es crear, como te comprometiste hace dos años, ese mecanismo extraordinario de Verdad y Justicia con apoyo de la ONU y de la comunidad internacional.

El Estado mexicano que hoy encabezas es, por su podredumbre, incapaz de juzgarse a sí mismo. Requiere de ese acto de humildad y grandeza. Lo han vuelto a gritar las víctimas y las feministas desde la CNDH y la desmantelada CEAV. Eso implica abandonar tu odio, llamar a la unidad y aceptar comparecer también ante la verdad. Pero no lo harás. No tienes esa grandeza. Eres, pese a tu pregón de honestidad –nunca he visto a un ser humano pregonando que es un ser humano–, igual que los otros”, expresó Sicilia en una carta publicada en la revista Proceso.

Sicilia también señaló que “los frutos” del gobierno de López Obrador son hasta ahora “tan podridos” como los del gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Le reclamó al presidente por sus descalificaciones hacia movimientos de protestas, como los de las mujeres en contra de la violencia machista.

“Ni las víctimas ni la gente te importan. Te interesa una entelequia llamada ‘pueblo’, una abstracción que, como toda abstracción, sólo sirve para justificar el desprecio, el odio y la violencia. Hoy la respuesta de las víctimas ha sido más radical: la toma de la CNDH por parte de ellas y de colectivos feministas, y la ocupación desde hace siete meses de la CEAV por parte de otros colectivos”.

Por último, Sicilia señaló que la carta puede ser en vano, porque a su parecer el presidente no sabe escuchar.

“Eres de los que tienen ojos, pero no ven; de los que tienen oídos, pero no oyen. Pese a ello es mi deber decírtelo”, refirió el poeta.

“Nada será más doloroso que al final de tu mandato, sobre más ruinas, más fosas, más cadáveres, más mujeres violadas y asesinadas, más venganzas y linchamientos reales y virtuales; en medio de la violencia que crece y propicias, tengamos que decirte lo que ya desde hoy te decimos como una advertencia: “te lo dijimos, presidente”. Entones pasarás a la historia no como el gran reformador que pretendes ser, sino como uno más de la larga cadena de traidores que destruyeron la patria”.