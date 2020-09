En fotos: La toma feminista y contra la impunidad del edificio de CNDH

Desde el jueves pasado mujeres víctimas de agresiones y colectivos feministas mantienen la toma del edificio sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la Ciudad de México, reclamando acciones efectivas contra la violencia de género en el país.

Ellas tomaron las instalaciones luego de que un par de mujeres que habían acudido a una reunión con la titular de la CNDH se negaran a salir de la sala de juntas del organismo, reclamando justicia por sus casos. Una de ellas, cuya hija fue violada en 2017, incluso se amarró a una silla para que no la sacaran. A la postre ellas se retiraron del lugar, pero entonces grupos feministas que habían acudido a apoyarlas se quedaron en el edificio.

Entre sus exigencias específicas, está que la CNDH emita una Recomendación General al gobierno federal, gobiernos estatales, así como fiscalías, reconociendo públicamente la gravedad de la violencia de género y violencia feminicida en México.

El Frente Nacional Ni una Menos México y Aequuus, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos pidieron que el organismo solicite la apertura de unidades especializadas en violencia de género y violencia feminicida, además de que se extiendan amnistías y acuerdos de no ejercicio de la acción penal, o actos análogos, en situaciones donde se han criminalizado a las mujeres.

“Aquí me siento fortalecida de saber que somos muchas y que si individualmente no me hacen caso, ya muchas nos tienen que hacer caso”, relató Karla, de acuerdo con el diario Reforma. Ella es víctima de violencia de género por parte de su expareja, y ahora teme por la seguridad de su hijo.

A continuación una serie de imágenes de la agencia Cartoscuro, donde se observan algunas de las consignas feministas en la toma del edificio, que también se ha convertido en un refugio de víctimas. Lo llamaron “Ocupa Casa de Refugio Ni Una Menos México. Bloque Negro”.