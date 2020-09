Tomas Zerón está en Israel y México solicitará su detención: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien es investigado por el caso Ayotzinapa, se encuentra en Israel, cuyo gobierno ya sabe que hay una orden de aprehensión en su contra.

En su conferencia matutina de este lunes, el mandatario dijo que espera que las autoridades de Israel no brinden protección a Zerón pues existen elementos que comprueban que actuó de manera indebida.

“En el caso del señor Zeron se tenía información de que estaba en Canadá, pero luego se informó que está en Israel y ya hay aviso al gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político”, señaló el presidente.

“El gobierno de Israel no podría, lo digo de manera respetuosa, dar protección a una persona con estas características, no sería justo ni humano porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida y con arbitrariedad pero no voy a detallar sobre este asunto”, acotó.

Tomás Zerón es acusado por la FGR por tortura y una serie de irregularidades en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Además de estas acusaciones, Zerón fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de haber plantado evidencia, misma que conduciría a establecer la “verdad histórica” del gobierno mexicano sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 con los jóvenes normalistas.

Hace unos meses, el exdirector de la AIC solicitó un amparo para no ser detenido por estos hechos y consiguió un recurso legal con el que pretendía conocer la cronología del desarrollo de las audiencias en las que se otorgó la orden de aprehensión y las pruebas en su contra.

En junio pasado, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero informó que Zerón había huido del país, pero que además de la orden de aprehensión ya existía una ficha roja de Interpol para localizarlo y extraditarlo.

Esta mañana López Obrador reiteró que su gobierno tiene el compromiso de esclarecer el caso Ayotzinapa, castigar a los responsables y dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

Refirió que la semana pasada tuvieron una reunión con los padres de los estudiantes en la que dieron a conocer los avances de la investigación y dijo que próximamente presentarán un informe detallado.