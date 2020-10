‘1982’, un documental del impacto mediático en la Guerra de las Malvinas

Son ya 38 años de la rendición de Argentina en la Guerra de las Malvinas, donde se enfrentó con las fuerzas militares de la Gran Bretaña. Sobre este hecho el director argentino Lucas Gallo recopiló material de archivo del Canal 7 de Buenos Aires, espacio de televisión pública nacional que fue actor principal en la generación de propaganda a favor del conflicto bélico.

Así forjó el documental titulado 1982, que forma parte de la 15° edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México DocsMx -del 8 al 25 de octubre en su versión en línea-; pudo verse el jueves en la Cineteca Nacional pero también será proyectado este 16 de octubre en la Casa del Cine México, con una función gratuita a las 19:45 horas.

1982 incluye entrevistas a jóvenes soldados, voluntarios, futbolistas como Diego Armando Maradona. Además de misas y discursos del presidente Galtieri, alentando a la ciudadanía en la defensa de la soberanía y nacionalismo argentino.

Leer más | “Las tres muertes de Marisela Escobedo”: Netflix estrena documental sobre mujer que luchó contra el feminicidio

“Creo que junté en la película muchas cosas que me interesan mucho como la construcción de los relatos y saber cómo se construyen los estados y las soberanías. Aquí se juntó todo con los medios de comunicación. Yo no quería analizar la guerra, sino cómo trabajan los medios y me parece que es algo que se resignifica con lo que sucede ahora”, explica Lucas Gallo desde Argentina en entrevista para Animal Político.

“Parecía un partido de futbol”

Para Argentina, la Guerra de las Malvinas, hasta ahora, es el único conflicto bélico contemporáneo al que se enfrentaron, tema que también fue parte del interés del director y que no se compara a la lucha de independencia que esta nación enfrentó, años atrás, como el resto de los países colonizados en América Latina.

“En esta guerra hay una cosa tan irreverente que tiene la Argentina como pelear una guerra contra Gran Bretaña, ¡es un delirio! —cuenta exaltado y continúa—, se han peleado todas las guerras que existieron pero, justamente, como era una dictadura de derecha, tenía que mostrar esos enfoques militares”, señala.

En ese sentido, cuando Argentina pierde no hubo más análisis del tema, a pesar del trabajo mediático que la televisión pública hizo al resaltar el sentido nacionalista y patriota de ese país, como se muestra en el documental.

“Eso a mí me faltaba en ver, cómo la gente apoyó y siento que, al ser la única guerra, para Argentina parecía un partido de fútbol. Era ver a la gente cantando como si fuera un partido y no es un partido de fútbol. No somos tan conscientes de la tragedia que es una guerra donde muere mucha gente”, describe.

En el material de archivo que Gallo recuperó del canal televisivo, es frecuente ver a las multitudes, personas de diferentes edades, juntas cantando el himno nacional argentino y enalteciendo el discurso militar de Galtieri, cuando en 1982 se llevó a cabo la Copa Mundial de Fútbol en España.

El reto de hacer ‘1982’

El documental 1982, que se construyó con 300 horas de material televisivo, llevó una serie de etapas para determinar el guión y las escenas que narran lo sucedido en la Guerra de las Malvinas, desde el material de archivo de la cobertura de 24 horas que hizo Canal 7.

Lucas Gallo cuenta que, al principio, mucho material lo encontró disponible en internet, cosa que le pareció interesante para reciclar imágenes ya que, a veces, se filman tantas cosas que le parece bueno resignificar esas escenas.

Al descargar el material lo trabajó en alta calidad. También acudió al Canal 7, donde logró ver todos los programas que se transmitieron, sin embargo hubo piezas que tuvo que comprar después de que no se concretó una coproducción con ellos.

Otro de los espacios a los que acudió fue el Archivo General de la Nación en Argentina donde tuvo la oportunidad de ver mucho más material. Fueron varias horas de trabajo.

“Fue un proceso largo y complejo pero también sensible. Quizá por eso, el canal 7 no quiso coproducir por ser un tema tan sensible. Es también un poco tragicómico, te reís porque hay cosas que parecen una locura. Parece que lo guionaron en ese momento pero era la realidad”, explica.

Lucas habló con Animal Político sobre lo complejo que fue el realizar el armado y las pruebas en la construcción del documental, al minimizar cada vez más las escenas a seleccionar, razón por la que decidió no usar una voz en off que explique lo sucedido durante la hora y media que dura el filme.

“Yo no quise poner una voz en off que hablara de lo que le sucedió al pueblo argentino desde la propaganda, yo prefiero que la gente vea cómo funciona la propaganda y que te genere algo y tú lo puedas pensar”, añade.

Otro de los retos que enfrentó la producción del documental fue contar con el material de las manifestaciones que ocurrieron contra el Estado al final de la Guerra de las Malvinas, puesto que la televisora de Canal 7 no contó con ese material, por lo que recurrió a escenas de medios de comunicación en inglés para contextualizar el conflicto.

“Por eso, el documental cuenta con material inglés porque no encontré en los medios las manifestaciones en contra del gobierno militar cuando se pierde la guerra. Hubo silencio total porque los medios de comunicación eran oficiales y militares, entonces, al ser una dictadura militar solo encontré medios de comunicación inglés”.

En ese año, la Primera Ministra de Gran Bretaña Margaret Tatcher habló de la unión del pueblo inglés, lo que deja ver que los conflictos, según Lucas, sirven para mantener la soberanía y patria de un país o distinguir entre la nación amiga o enemiga, como sucedió con esta guerra donde los ingleses no bombardearon Buenos Aires pero Argentina sí invadió las Islas Malvinas, con gente británica que lleva 150 años viviendo ahí.

“Había pequeñas cosas que también me gustaron como el vestuario y la forma en que hablaban los argentinos en ese tiempo. Sin embargo, traté de ser muy respetuoso porque hubo víctimas, soldados que murieron. En ese caso trato de no faltar al respeto a nadie por los chicos que murieron, y no está bueno”.

La necesidad de descolonizar América Latina

Pareciera que en América Latina el tema de la colonización aún pesa en las naciones que fueron conquistadas por las potencias europeas, y esto también es parte del documental que Lucas Gallo presenta durante el mes de octubre en México desde la plataforma de DocsMx y Cineteca Nacional.

“Me interesaba esto en la película donde podemos estar todos en contra del colonialismo pero a mí me parece interesante que, en este caso, lo llevó a cabo una dictadura militar con terrorismo de Estado y de derecha. Creo que es provocador”, añade.

El documental aún no se presenta en Argentina. Lucas solo ha podido mostrar 1982 a un grupo reducido de amigos que, al ser de izquierda, llegaron a comentarle que ellos sí querían ganar la guerra. Para él, este fue otro punto de reflexión a la Historia argentina.

“ saca lo peor de vos, porque al final creo que hay muchos grises, y siempre te polarizan, en si estás a favor mío o en contra mío; y en este caso es rarísimo que defiendan una dictadura que fue un desastre, con terrorismo de Estado, desaparecidos, torturas, solo porque está en contra del colonialismo. Eso es muy raro”.

En espera del estreno en Argentina, Lucas Gallo señala que no tiene idea de lo que sucederá cuando el pueblo argentino vea este lado de la Historia, “estoy nervioso y con ganas de que lo vean porque no tengo idea de lo que pueda pasar. Espero que les parezca interesante y que les ayude a pensar un poco en el pasado y en el presente”.