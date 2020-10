'Dejen de ignorarnos': Alumnas de Facultad de Química inician paro virtual

Alumnas de la Facultad de Química de la UNAM realizan un paro virtual de clases desde este miércoles para exigir a las autoridades universitarias que no encubra a agresores, castigue la violencia contra las mujeres y escuchen a las alumnas.

Las estudiantes y activistas exigen que se atienda el caso de Yazmín, alumna de ingeniería química, quien denunció ser violada por parte de Alberto, estudiante y profesor adjunto.

El 11 de octubre, Yazmín publicó en redes sociales la historia de los abusos y agresiones sexuales que sufrió dentro de las instalaciones de la escuela, en Ciudad Universitaria.

La estudiante denunció en febrero que el profesor adjunto la violó en la Facultad, hizo la denuncia correspondiente, pero, asegura, la universidad detuvo las investigaciones y el acusado continúa dando clases.

La denuncia es difundida rápidamente y las colectivas @CFemLasCurie y la nueva colectiva Toffana comienzan a tomar acción. La estudiante había sido violada DENTRO DE LAS INSTALACIONES de @quimica_unam

Pueden encontrarla completa en el facebook de ambas colectivas. pic.twitter.com/QBdxzZbGoT — Cempasúchil (@CempasuchilMexa) October 14, 2020

¿Qué dice la Facultad de Química?

La Facultad de Química informó que la queja de la estudiante fue atendida en la unidad jurídica y que el proceso en contra del denunciado está en marcha.

“Respetando los tiempos y procedimientos que indica el protocolo correspondiente, el 24 de febrero se dictaron medidas urgentes de protección en favor de la alumna, para evitar cualquier tipo de contacto con el denunciado, a quien el pasado 17 de marzo se le notificó la suspensión provisional de sus derechos escolares como alumno de la Facultad hasta el 10 de enero de 2021”, en lo que el Tribunal Universitario decide en definitiva sobre su sanción.

El asunto, agregó, lo lleva el Tribunal Universitario desde el 19 de marzo. “El nombre de la persona denunciada no apareció en actas de calificaciones del último semestre, ni en ninguna lista de los grupos programados para el semestre en curso, sostuvo el un comunicado el secretario general de la facultad, Raúl Garza.

En relación con el caso compartido por una alumna en las redes sociales, se informa que la FQ sí atendió y dio respuesta efectiva a la queja que ella presentó en nuestra Unidad Jurídica. pic.twitter.com/YxUXBPJ3Mr — Facultad de Química UNAM (@quimica_unam) October 14, 2020

Acusan a la Facultad de incumplir

Sin embargo, la colectiva Toffana, integrada por estudiantes feministas y activistas de la Facultad, han mostrado capturas de pantalla donde el joven presuntamente está dando clase, por lo que acusan que la Facultad incumplió con su resolución.

“El denunciado siguió ocupando espacios digitales dentro de la Facultad siendo adjunto de profesores y aplicando exámenes a otros alumnos, por lo que su suspensión provisional no se hizo efectiva en la extensión de la palabra y pudo cruzar espacio con la denunciante poniendo en riesgo sus derechos y faltando protocolo citado en este comunicado”, acusó la colectiva en un comunicado.

El grupo solicita a los estudiantes de química que si tienen evidencia de que Alberto ha continuado dando clases en el semestre anterior o el actual la envíen.

“Dejen de ignorar la voz de todos los estudiantes que la están alzando para exigir justicia, y empiecen a asumir responsabilidad sobre el ambiente de violencia de género en el que nosotras como mujeres nos tenemos que formar académicamente debido a su negligencia. Reconozcan como legitimas las peticiones de cientos de sus estudiantes que están inconformes y empiecen a poner las acciones en aquellas palabras que aseguran están comprometidos con erradicar la violencia de género”.

“No basta con posicionamientos de papel, queremos ver su compromiso con las mujeres. No más agresores en nuestras aulas, no más maestros acosadores impartiendo clases, no más laboratoristas que se acercan de manera inapropiada tanto a alumnas como alumnos, y no más burocracias ineptas acompañadas de directivos y administrativos que solapan la violencia hacia las mujeres”, exige la colectiva.

El paro virtual, de acuerdo con estudiantes, inició este miércoles a las 7 de la mañana y concluirá a las 7 de la mañana del lunes 19 de octubre, pero advirtieron que de no atender la petición se realizará una toma de manera presencial.

A la comunidad estudiantil:Hemos escuchado sus propuestas y peticiones respecto a la modificación del pliego petitorio,… Posted by Colectiva Toffana on Tuesday, 13 October 2020