AMLO califica a caravana migrante como una "provocación"

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es extraño que haya salido una caravana de migrantes centroamericanos con destino hacia Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales en ese país.

“Nos parece muy raro, es muy extraño el que salga esta caravana en víspera de la elección en Estados Unidos. Es mucha casualidad”, dijo esta mañana.

El mandatario sostuvo que el gobierno ya está dando seguimiento a la caravana “porque nosotros no queremos confrontación, México es un país de paz, entonces, tenemos que ver cómo evadimos la provocación, si es que está montado este asunto con ese propósito”.

Cuestionó cómo en Honduras, en donde hasta hay toque de queda por el COVID-19, se permitió que se integrara el grupo de migrantes que fue convocado desde redes sociales.

“Es un asunto que yo creo tiene que ver con la elección en Estados Unidos, no tengo todos los elementos, pero hay indicios que esto se armó con ese propósito, no sé en beneficio de quién. Ahora sí que como se dice coloquialmente de parte de quién, pero no nos estamos chupando el dedo”, comentó López Obrador.

Más de 3 mil personas que participan en en esta caravana migrante se encuentran ya en Guatemala, según las autoridades migratorias del país centroamericano. Todos cruzaron desde Honduras a través de la frontera de El Corinto, la más cercana al Pacífico.

Las mismas fuentes señalaron que esperan que otro grupo, conformado por otras 3 mil personas, pueda atravesar el mismo paso fronterizo en el transcurso del viernes.

Los migrantes lograron alcanzar territorio guatemalteco tras rebasar las barreras interpuestas por la Policía Nacional Civil (PNC). En principio las autoridades de Guatemala aseguraron que exigirían pruebas de COVID-19 a todos los que quisieran poner un pie en el país, pero posteriormente los agentes fueron rebasados por hombres, mujeres y niños a pie.

Por el momento no hay claridad sobre cuál es la ruta que la caravana va a tomar. Habitualmente las caravanas han enfilado el camino hacia Tecún Umán, en la frontera con Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Sin embargo, las autoridades migratorias guatemaltecas aseguraron que según sus informes la caravana tenía previsto avanzar al norte, hacia la frontera de El Ceibo, entre el departamento de El Petén y el estado de Tabasco.

En la primera jornada de la caravana una persona falleció en territorio de Guatemala. Se trata de un joven que cayó de un vehículo y fue atropellado.

Con información de Alberto Pradilla