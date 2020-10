AMLO responde a gobernadores opositores que amagan con ruptura

El presidente Andrés Manuel López Obrador contestó a los gobernadores de la Alianza Federalista que amenazaron con defender su soberanía y reclamar lo que les pertenece tras los recortes al presupuesto y la desaparición de 109 fideicomisos, y aseguró que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal.

En su conferencia matutina de este martes, el mandatario dijo que la postura de los gobernadores opositores, además de afectar a su administración, tiene fines electorales porque piensan que así conseguirán votos en el proceso de 2021.

“Están en su derecho, nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal primero, porque si tienen vocación democrática tendían que preguntarle a los ciudadanos que gobiernan (…) segundo, porque sería una reforma a la constitución que tendría que aprobarse en el Congreso con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería a su vez resolver al Poder Judicial”, señaló.

López Obrador agregó que respetan este tipo de posturas y aseguró que no hay nada que temer “porque la gente ya no se deja manipular, aún cuando a nuestros adversarios o los medios de comunicación le den todos los espacios, ya la gente está muy consciente, está muy avispada”.

Acotó que no se reunirá con ellos ya que “no hay materia” y porque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, está atendiendo sus reclamos.

“Yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar la investiduras (…) no sé que estén viendo, que estén sintiendo, andan muy nerviosos pero no solo ellos sino el Frena 1, el Frena 2, los medios (…) están buscando agruparse en contra de nosotros y están desatados”, refirió.

Reclaman recursos y critican manejo de la pandemia

Este lunes, los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista fijaron su postura en contra de las acciones emprendidas recientemente por el gobierno federal.

En un pronunciamiento, los gobernadores reclamaron los recortes hechos al presupuesto federal, la extinción de los 109 fideicomisos y la falta de previsiones y acciones sustanciales en el manejo de la pandemia por COVID-19.

Aseguraron que estos reclamos no son solo de ellos, sino de la poblaciones a las que representan, académicos, líderes empresariales y organizaciones.

En lo que corresponde al manejo de la pandemia, los gobernadores acusan que los gastos económicos derivados de esta quedaron relegados casi por entero a los gobiernos estatales, mientras que con la extinción de fideicomisos se dejó en la indefensión a los ciudadanos más vulnerables.

Señalan que las decisiones recientes del gobierno federal también han afectado a diversos organismos y a los sistemas estatales de salud, seguridad, ciencia y tecnología, deporte y al campo.

“Nuestros posicionamientos son para establecer un diálogo que nos permita construir acuerdos con el Gobierno de la República, pero también para mandar el mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de su parte. Como Estados libres y soberanos defenderemos nuestra dignidad ante el demérito, ataque y confiscación de lo que nos pertenece”, se lee en el texto.

Aseguran que su posicionamiento es un llamado a la reflexión y que no hay detrás un tema electoral.

Piden reconsiderar la extinción de los fideicomisos, replantear el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y ponderar un cambio en la estrategia para enfrentar la pandemia.

“Es necesario un diálogo efectivo y una empatía real. De no establecer puentes firmes y de respeto entre el Gobierno Federal y los Estados y Municipios, se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser nuestro pacto federal”, finalizan.

Como estados libres y soberanos, los diez que conformamos la #AlianzaFederalista defenderemos nuestra dignidad ante el demérito, ataque y confiscación de lo que nos pertenece. No somos diez gobernadores, somos diez estados y su gente. #PronunciamientoAF pic.twitter.com/BxwTIQieH6 — Alianza Federalista (@AFederalista) October 27, 2020