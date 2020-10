AMLO se hace prueba de COVID cada martes desde hace dos meses

Cada martes desde hace dos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador se realiza una prueba de COVID-19, para estar seguro de que no está contagiado y puede seguir con sus actividades.

“Me hago una prueba (de COVID) por lo general por semana para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general me hago la prueba los martes, mañana me corresponde, llevo como unas seis, ocho”, dijo el mandatario en su conferencia matutina este lunes.

Este martes se realizará la prueba luego de que el viernes pasado estuvo con el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, quien dio positivo a COVID-19.

“No tiene molestias mayores (Ojeda), está bien, pero estuvimos juntos el viernes y bueno pues todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad”, dijo.

El almirante anunció este domingo que estará en aislamiento luego dar positivo a una prueba de COVID-19.

“Estaré en aislamiento por dar positivo a COVID-19. Me encuentro asintomático y continuaré trabajando desde casa siguiendo las indicaciones médicas y apoyándome en los Altos Funcionarios de Marina para dar continuidad a nuestra labor”, informó en su cuenta de Twitter.

López Obrador explicó que en las reuniones se guarda la sana distancia por lo que “no necesariamente tiene que haber contagio, entonces vamos a esperar”.

Ojeda Durán se suma a los funcionarios del gabinete que han dado positivo, entre los que están los titulares de Hacienda, Arturo Herrera; de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; de Energía, Rocío Nahle; de Economía, Graciela Márquez, de Agricultura, Víctor Villalobos y de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz

También resultaron contagiados el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto; el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield; la jefa del Servicio de Administración y Bienes (SAT), Raquel Buenrostro y la coordinadora general de Puertos y Marina Mercante, Rosa Icela Rodríguez.