AMLO dice que se vacunará contra la COVID para dar confianza a ciudadanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí se vacunará ante los medios de comunicación en cuanto llegue a México alguna de las vacunas contra COVID-19.

En su conferencia matutina, el mandatario pidió a la población confiar en la efectividad de la vacuna y aplicársela.

“Seria realmente todo un acontecimiento el que se empiecen a vacunar los mexicanos, que todos nos vacunemos desde luego de conformidad con la estrategia que van a definir los especialistas”, señaló.

El presidente dijo que, con la autorización de los médicos, él será el primero en vacunarse para dar confianza a la ciudadanía.

“Si está en diciembre la vacuna claro que me vacuno aquí, siempre y cuando los médicos decidan de que me corresponde porque se va a a definir a quiénes primero. En otras partes están decidiendo que primero sea personal médico que está en hospitales COVID, y se tome en cuenta también la edad, ahí podría yo entrar, y la vulnerabilidad si se tiene un enfermedad crónica, también ahí entro porque soy hipertenso (…) pero sí me vacuno, también para darle confianza a la gente de que tenemos que protegernos”, refirió.

López Obrador habló en especial de la vacuna de la farmacéutica china CanSino, la cual podría llegar a México en diciembre próximo. “Si esta aquí en diciembre nos aplicamos la vacuna”, acotó el presidente.

El pasado martes, el gobierno de México anunció la firma de contratos para la compra de más de 198 millones de dosis de vacunas contra COVID-19, así como la realización de ensayos fase 3, con los cuales se pretende proteger a entre 107 y 116 millones de personas en el país.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que las dosis provendrán del mecanismo de acceso a vacunas contra el COVID liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), denominado Covax, así como de las empresas AstraZeneca, Pfizer y CanSino Biologics.

En el caso de la vacuna de CanSino se trata de una dosis que requiere solo una administración.

Para esta compra, el gobierno adelantó el pago para recibir 35 millones de dosis, entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021.