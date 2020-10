ASF detectó 'deficiencias operativas' en los recursos del Fonden de 2019

La Auditoría Superior de la Federación estableció que durante el 2019 los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), operado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no demostraron “fehacientemente que la reconstrucción y restitución de los bienes afectados por los fenómenos naturales contribuyeron a la recuperación de las condiciones que prevalecían antes de su ocurrencia”.

Apenas el pasado miércoles 21 de octubre el Senado de la Republica aprobó la extinción de 109 fondos y fideicomisos públicos, entre estos el Fonden, lo anterior ante los señalamientos de legisladores de Morena −el partido que actualmente gobierna México−, de que presentan problemas de corrupción y mal manejo de sus recursos.

La ASF, como parte de la revisión de la cuenta pública 2019, realizó cinco auditorías (cuatro de desempeño y una de cumplimiento) a estas dos secretarías, donde reconoció que “debido a deficiencias operativas y normativas para evaluar y acreditar” la información proporcionada a los recursos del Fonden no cumplieron adecuadamente su objetivo, que es contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas.

En la Auditoría de Desempeño “2019-0-06100-07-0025-2020” a la SHCP, la ASF reconoció que aun cuando el Fonden “fue constituido como un instrumento para asegurar la disponibilidad financiera después de la ocurrencia de un desastre natural… sin embargo, en 2019, la SHCP, como uno de los principales operadores del Fondo de Desastres Naturales, no demostró el cumplimiento del objetivo para el que fue creado ese instrumento financiero, respecto de contribuir a la reconstrucción o restitución de los bienes afectados por la ocurrencia de fenómenos naturales”.

No solo eso. Indicó que la dependencia “no acreditó que los recursos otorgados se erogaron con eficacia al no evidenciar el avance en la recuperación de las condiciones similares que prevalecían antes del desastre ni con eficiencia, debido a la falta de objetivos, estrategias y líneas de acción en la materia”.

En la Auditoría de Cumplimiento “2019-0-06100-19-0020-2020”, donde la ASF revisó todos los ingresos del Fonden, el órgano auditor encontró algunas irregularidades, como que el Comité Técnico del Fideicomiso “autorizó recursos por concepto del mantenimiento de un helicóptero, sin acreditar que dicha aeronave se adquirió con recursos del fideicomiso”.

Además, detectó que en el procedimiento de adjudicación para la contratación del seguro catastrófico del Fonden para el periodo 2019 – 2020 “no se contó con la evidencia de la investigación de mercado, tal como las consultas efectuadas en el sistema Compranet y en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), así como cotizaciones solicitadas”.

Además, la SHCP “no acreditó la imposibilidad para realizar un procedimiento de licitación pública a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles para el Estado, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. Adicionalmente, no se proporcionó la póliza de seguros del contrato del Seguro Catastrófico para el Fideicomiso Fonden 2019-2020”.

En relación a la Auditoría de Desempeño “2019-0-36100-07-0081-2020 practicada a la SSPC, la ASF determinó que en 2019 la dependencia, “mediante las gestiones que realizó como uno de los principales operadores del Fondo de Desastres Naturales, no acreditó la repercusión de su actuar en la reconstrucción o restitución de los bienes afectados por la ocurrencia de fenómenos naturales”.

Esto denota, expuso la ASF, “que el fondo operó como un instrumento financiero que se limitó a otorgar recursos para realizar acciones de reconstrucción o restitución sin que se le dé un seguimiento oportuno, lo que imposibilita evaluar el cumplimiento del objetivo para el que fue creado y su eficacia como instrumento para mitigar los efectos ocasionados por un fenómeno natural”.

Lo mismo señaló en la Auditoría de Desempeño 2019-0-36100-07-0082-2020 practicada a esta misma Secretaría, donde además reconoció que entre 2017 y 2019, “los 21 proyectos de prevención autorizados por los Comités Técnico e Interno de la Subcuenta de Investigación donde participan organismos adscritos a la SSPC, no contribuyeron a la reducción, previsión y control permanente del riesgo de desastre en la población; a combatir las causas estructurales de los mismos, ni a fortalecer las capacidades de resiliencia de la sociedad, debido a que a 2019, 18 proyectos, el 85.7% no presentaron resultados, pues 10 de ellos fueron cancelados; mientras que 8 continuaban o iniciaron la ejecución, por lo que podrán cumplir sus objetivos hasta en 6 o 7 años después de solicitar los recursos, siempre que no se cancelen o se autorice una prórroga”.

Lo anterior, dijo la ASF, “demuestra una falta de oportunidad en la ejecución de los proyectos con cargo a recursos del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), a fin de que en la población se reduzca o mitigue la vulnerabilidad a riesgos identificados en años anteriores, respecto de su autorización y conclusión de los proyectos”.

Pero aun con todos estos señalamientos y deficiencias encontradas, la ASF estableció que con sus observaciones tanto la SHCP y la SSPC podrán implementar “mejoras en su normativa y marco de actuación, (y) con ello, establecer funciones, atribuciones y disposiciones jurídicas actualizadas para que el Fondo…mejore su oportunidad, temporalidad y transparencia en la asignación de recursos para el financiamiento de proyectos enfocados en la prevención (preventivos, preventivos estratégicos y de investigación), a fin contribuir a la reducción, previsión y control permanente del riesgo, y así fortalecer las capacidades de resiliencia de la sociedad evitando o disminuyendo los daños originados por la presencia de Fenómenos Naturales Perturbadores”.