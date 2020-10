Rector de la BUAP acusa persecución y amenazas del gobierno de Puebla

El Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) acusó al gobierno de estatal de emprender una persecución política contra el rector, Alfonso Esparza Ortiz, y exigió frenar los “embates y mentiras” que buscan descalificar el trabajo que realiza la institución.

En sesión del Consejo Universitario, el rector señaló que no se dejará amedrentar por las amenazas y presiones del gobierno de Miguel Barbosa y que se mantendrá al frente de la BUAP.

Esparza Ortiz retó al gobierno a presentar las pruebas que dicen tener en su contra sobre supuestos actos de deshonestidad en el manejo de los recursos.

“De lo contrario, exijo que dejen de amenazarnos y presionarnos, exijo que nos dejen trabajar en paz, como siempre lo hemos hecho, en beneficio de las y los poblanos”, señaló.

Recientemente, el gobierno de Puebla informó que el rector Esparza Ortiz está siendo investigado por la Auditoría Superior del Estado por presuntas operaciones irregulares y tráfico de influencias.

Desde hace meses, el mandatario estatal Miguel Barbosa ha criticado el trabajo del rector y lo ha calificado como un adversario de su gobierno. En mayo pasado Barbosa lo acusó de “financiar guerras sucias” en contra de su administración y un mes después anunció que la Auditoría Superior de Puebla revisaría el manejo de recursos en la institución.

El rector dijo frente al Consejo Universitario que “desde el inicio de la actual administración estatal, la Universidad ha enfrentado una de las mayores persecuciones políticas de su historia, la cual ha atentado contra la autonomía, la libertad de cátedra e incluso contra la seguridad y libertad de quienes la integran”.

Refirió que con los ataques, el gobierno de Puebla busca desestabilizar a la Universidad y controlarla.

“Como rector he sido objeto de amenazas y de diversas denuncias sin fundamento, contra mi persona y contra mi familia; todo como resultado de mi postura de no renunciar a mi cargo, y de evitar que el gobierno estatal tome el control de esta casa de estudios (…) No nos vamos a amedrentar, porque no tenemos nada que esconder y porque estamos seguros de que la justicia siempre va a triunfar, aún en un estado en el que persiste la amenaza del totalitarismo y del régimen dictatorial”, declaró.

La postura del rector Alfonso Esparza Ortiz fue apoyada por las y los académicos del Consejo Universitario, quienes aprobaron emitir un posicionamiento en conjunto ante la persecución política.

Algunos de los miembros incluso plantearon la posibilidad de que la BUAP emprenda acciones jurídicas y recurra a instancias federales para contestar las acciones “arbitrarias” del gobierno de Barbosa.

El #HCU responde ante los ataques en defensa de la Máxima Casa de Estudios de Puebla. El Rector @alfonsoesparzao exige cesen las amenazas y presiones del gobierno de Puebla para continuar con el trabajo en beneficio de las y los poblanos. #BoletínBUAP https://t.co/wvamcUPk1t pic.twitter.com/M9O9kMnVWK — BUAP (@BUAPoficial) October 30, 2020

Gobierno estatal contesta y niega persecución

Luego de conocer las acusaciones de la BUAP, el gobierno de Puebla emitió un comunicado en el que niega que haya hostigamiento o persecución hacia alguna persona y asegura respetar la autonomía de la institución.

Sin embargo, aclara, que dicha autonomía, “no significa aislamiento, ni actuar al margen del ordenamiento jurídico; al contrario, establece vínculos y compromisos por el bien común de toda la sociedad”.

En otro punto señala que el rector “no personifica la autonomía universitaria de la BUAP”, sino que es un servidor público que tiene que cumplir con las funciones y obligaciones que establecen las leyes.

“Ningún servidor público puede ampararse en la autonomía universitaria para no cumplir con la ley”, se lee.

Con relación al caso llevado por la Auditoría Superior del Estado, el gobierno detalla que el rector es investigado “como presunto responsable de delitos que dañaron el patrimonio de la BUAP”.

“Dichas investigaciones deberán desarrollarse de acuerdo al debido proceso para deslindar responsabilidades”, acotan.

Para finalizar, el gobierno de Barbosa pide que se deje de utilizar la autonomía universitaria para confundir a la comunidad de la BUAP y a la sociedad en general, así como para intentar de evadir la rendición de cuentas y la aplicación de la ley.

Respecto al pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario de la #BUAP a favor de su rector, categóricamente afirmamos que no existe persecución u hostigamiento hacia alguna persona y puntualizamos que la autonomía universitaria es una garantía jurídica. pic.twitter.com/QBr3iWTvVG — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) October 30, 2020