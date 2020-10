Conacyt cancela apoyos a investigadores de la Ibero

La Universidad Iberoamericana ya no recibirá más recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para los docentes que son parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

En una carta el rector de la Ibero informó a los investigadores que el Conacyt no renovará el convenio para investigadores del SNI que concluye el 9 de noviembre, señaló Reforma.

“Concretamente, se me ha informado que el Conacyt no está en posibilidades de cubrir los incentivos a nuestras investigadoras e investigadores nacionales. Es una decisión que no compartimos y rechazamos”, señala el rector en la carta.

Añade que esto afectará la investigación que hace la universidad.

Esta semana la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 109 fideicomisos entre los que se encontraban los de apoyo al cine, artes, deporte y ciencia.

En un comunicado, la Ibero hizo un recuento de las investigaciones que realiza la institución, además destaca que “las investigadoras y los investigadores de la IBERO forman parte de la comunidad científica nacional e internacional; generan nuevo conocimiento, con altos estándares de producción científica, humanística y tecnológica”.

#Comunicado La IBERO mantiene su compromiso con la investigación de calidad https://t.co/OKZ1HeandC pic.twitter.com/2jsv3WBE3t — IBERO Cd. de México (@IBERO_mx) October 8, 2020

La Ibero explicó que el convenio con el Conacyt obliga a la universidad a invertir el mismo monto anual que reciben los investigadores a través del SNI para generar investigación.

“El retorno social de la inversión en investigación supera con creces los benecios individuales. La colaboración de organismos públicos y privados ha demostrado ser socialmente relevante al agregar valor a los recursos públicos con investigación de calidad. El conocimiento generado es un bien público”, detalló la universidad.

En el comunicado la Ibero señaló que seguirá trabajando con el Conacyt pero en “condiciones distintas a las que teníamos hasta ahora”.

“La Ibero ha cumplido puntualmente con los compromisos establecidos en el convenio y ha obtenido logros notables. Estamos a la espera de celebrar un nuevo convenio”.

Eva Arceo Gómez, profesora de Economía de la UIA, lamentó la decisión del Conacyt.

“Otra semana para llorar. Le avisan a la Ibero que el Conacyt no va a poder seguir pagando el estímulo a sus profesores que estamos en el SNI. Otro golpe a la ciencia, ahora a la generada en universidades privadas”, dijo en su cuenta en Twitter.

Bueno amigos, otra semana para llorar. Le avisan a la @IBERO_mx que @Conacyt_MX no va a poder seguir pagando el estímulo a sus profesores que estamos en el SNI. Otro golpe a la ciencia, ahora a la generada en universidades privadas. ¿Saben de algún otro caso? — Eva O. Arceo-Gomez (@EvaOArceo) October 7, 2020