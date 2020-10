Dan 120 años de prisión a Keith Raniere, líder de secta

Keith Raniere, el gurú de una secta de esclavas sexuales acusado de tráfico sexual, fue sentenciado 120 años de prisión este martes en la Corte Federal de Brooklyn.

Raniere, de 60 años, fue declarado culpable en junio de 2019 de tráfico sexual, extorsión, delincuencia organizada, amenazas y abuso a menores, entre otros delitos.

La acusación de los fiscales “Raniere reclutaba a personas para las organizaciones que fundó, supuestamente para su propio beneficio, y luego las explotaba por poder, ganancias o sexo. La sentencia impuesta a Raniere debe reflejar el daño inconmensurable que ha provocado a sus víctimas”, dijeron previamente los fiscales en un documento enviado al juez Nicholas Garaufis antes de la sentencia, prevista el 27 de octubre.

“Mientras está en prisión, Raniere continúa regularmente en contacto con sus seguidores y ha expresado desprecio por sus víctimas, los fiscales y la corte”, dijeron los fiscuales.

Raniere disimulaba esas prácticas tras una organización creada en 2003, Nxivm (pronunciado Nexium), cuyo objetivo oficial era ofrecer formaciones para una mayor realización personal de sus integrantes.

