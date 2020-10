“Ya se decidió al vencedor”: Diputados piden a Delgado aceptar que no ganó

Un grupo de diputados de Morena pidió a Mario Delgado aceptar que Porfirio Muñoz Ledo le ganó ya en dos ocasiones en la contienda por la dirigencia del partido.

“Llamamos a Mario Delgado a aceptar la voluntad de la militancia y honrar su palabra de reconocer cualquier resultado. Es por Morena, por la Cuarta Transformación y por México” manifestó el grupo de diputados federales y locales en un pronunciamiento.

También exigieron al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que acepte los resultados, pues Porfirio Muñoz Ledo obtuvo la victoria con 5 décimas.

“Ese voto de diferencia en esta encuesta decidió al vencedor. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral argumenta que ‘no hay manera de decidir quién es el ganador’ y recomienda un nuevo sondeo. Esta postura no es aceptable, porque vuelve a meter a Morena a un proceso interno desgastante, en lugar de estar ya con la dirigencia electa y trabajando con miras a la elección del 2021”, señalaron los legisladores.

Expresaron su desconfianza en el proceso y cuestionaron que haya un intento por dar más tiempo a Delgado para que pueda ganarle a Muñoz Ledo.

Señalaron que en cualquier justa o competencia, una mínima diferencia determina al ganador, y un voto en la práctica legislativa determina la aprobación de leyes o reformas a la propia Constitución.

Los diputados Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo empataron en la encuesta abierta para elegir al presidente de Morena. Muñoz Ledo obtuvo el 25.34% de las votaciones, mientras que Mario Delgado tuvo un 25.9%. La diferencia fue de 0.05 puntos, equivalentes a dos votos de las 4 mil 783 personas encuestadas.

El pronunciamiento es firmado por diputados federales y locales, entre ellos Marco Medina, Lizeth Amayrani Guerra, Erika Vanesa del Castillo, Miguel Ángel Jáuregui, Aleida Alavez, Dulce Ma. Corina Villegas, Lorena Villavicencio, Leticia Díaz, Graciela Sánchez y Nancy Yadira Santiago, entre otros.

“Por un solo voto se gana”

En su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo acusó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de no reconocer su victoria y le pidió que rectificara su decisión o que renunciara.

“Lorenzo Córdova, responsable de la democracia mexicana afirmó que la contienda interna está empatada por .5 décimas porcentuales, debiera saber que por un solo voto se gana. Supina ignorancia o mala fe. Se negó a reconocer mi victoria. Lo invito a que rectifique o que renuncie”, escribió.

Además, convocó a sus simpatizantes a que lo acompañen el lunes a tomar posesión de la presidencia de Morena y a protestar contra el intento de hacerlo a un lado para que dirija al partido.

“Voy a estar a la una de la tarde a tomar protesta, porque gané y no me voy para atrás, saben que nunca me he rajado, por eso estamos donde estamos desde el 88”, manifestó.

“No se puede dirigir sin salir a las calles”

Mario Delgado hizo un llamado a dejar de lado las descalificaciones entre militantes de Morena, pero apuntó que no sirve a la cuarta transformación un partido cuya dirigencia no recorre el país.

No le sirve a nuestro presidente un partido en conflicto, no le sirve a nuestro presidente una dirigencia que esté cuestionando a nuestro gobierno, no le sirve una dirigencia que no tenga la capacidad de recorrer todo el país y organizarnos”, señaló el legislador durante su visita a Pachuca, Hidalgo.

Delgado aseguró que está listo para competir en la tercera encuesta para definir a un vencedor.

“Debemos dejar de descalificar a nuestros compañeros y compañeras que pertenecen a Morena, eso sólo le ayuda a la oposición, sólo le ayuda a la derecha, que se muestre un Morena en conflicto, que se desacredite a nuestros propios compañeros, sostuvo.

