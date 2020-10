Las 2 reglas del uso de cubreboca en el Zócalo, según el titular de Hacienda

Aunque el uso de cubreboca en toda la Ciudad de México es obligatorio desde junio pasado, según el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, hay “dos normas” para usarlo en el centro de la capital.

Esto en referencia a las normas que hay para su uso en el Palacio Nacional, donde se encuentran las oficinas de Hacienda.

Ahí, según el funcionario la norma es usarlo todo el tiempo pero se puede quitar al hablar.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador – quien también tiene su oficina en Palacio – no suele usar el cubreboca en actos públicos ni para hablar.

“Agradecer que Claudia (Sheinbaum) me permita que me quite el tapabocas. Tenemos dos normas a lo largo del Zócalo: en el Zócalo de aquel lado (Palacio Nacional) es todo mundo trae el tapabocas pero cuando habla se le puede quitar; correctamente y de manera más cuidadosa acá tienen una norma más fuerte pero todavia no me acostumbro”, dijo Herrera durante una conferencia de prensa en el Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno local.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la forma en que se transmite el COVID-19 es a través de las gotículas que exhalan las personas al hablar, estornudar o toser.

Durante las conferencias de prensa diarias en la sede del gobierno capitalino todos usan cubreboca durante la reunión y también al hablar.

Este miércoles la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo una excepción y se retiró el cubreboca para su intervención, aunque esta vez cada funcionario se encontraba a un metro de distancia y cada uno tenía un micrófono, no lo compartían.