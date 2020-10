Mercado laboral se recupera ligeramente, principalmente el sector informal

Durante agosto se observó una mayor recuperación en los empleos informales al registrarse 467 mil nuevos trabajadores en este segmento, y sólo 187 mil en sector el formal, de acuerdo con datos del Inegi.

La recuperación en el empleo formal fue mayor para las mujeres, ya que, de los 187 mil empleos agregados en el mes, el 71% fueron plazas ocupadas por mujeres y el 29% restante, por hombres.

En la contraparte informal, el 59.8% del total recuperado en agosto corresponde a plazas de hombres y el 40.2% a empleos informales de mujeres.

Al cierre de agosto de 2020 hay 27.8 millones de empleos informales y 22.6 millones de empleos formales; ambos niveles se encuentran por arriba de lo observado en julio, cuando había 22.4 millones de empleos formales y 27.3 millones de empleos sin registro ni prestaciones de ley.

Del registro del IMSS se han perdido 833 mil 100 plazas en el periodo enero-agosto de 2020, es la mayor eliminación para el acumulado en los primeros ocho meses de un año desde que hay datos.

Ante estos datos, la organización México, ¿cómo vamos? tiene en rojo su #SemáforoEconómico de generación de empleo formal asegurado por el IMSS, por sexta ocasión consecutiva.

“Ante esta situación, queda claro que, si se depende únicamente de la inercia de la reapertura económica, y a falta del estímulo de la inversión, la recuperación de los empleos será lenta y prolongada”, señala México ¿cómo vamos?

¿Y los ingresos?

De acuerdo con la organización, en agosto se generaron más empleos de un nivel de ingresos bajo, de hasta un salario mínimo: en este nivel se agregaron 781 mil empleos en el mes.

El segundo mayor incremento se registró en los empleos que perciben más de dos y hasta tres salarios mínimos, con un incremento de medio millón de empleos de julio a agosto.

Sin embargo, se registraron pérdidas en el número de empleos que perciben más de uno hasta dos salarios mínimos y en los que reciben más de tres hasta cinco salarios mínimos, con eliminaciones de 260 mil y 181 mil empleos, respectivamente.

En particular, en los trabajos mejor remunerados bajo la clasificación del Inegi -más de cinco salarios mínimos- se registró un incremento moderado de 77 mil empleos en agosto respecto a julio, de los cuales el 24.7% fueron empleos de mujeres mientras que el 75.3% de hombres.

En general, de marzo a agosto de 2020, se han observado pérdidas de empleos en todos los niveles de ingresos que presenta la ENOE; en particular, en los empleos que perciben de uno a dos salarios mínimos se han perdido 2.9 millones de plazas. Estas cifras reflejan el impacto diferenciado de la pandemia sobre los niveles salariales más bajos.

Otros indicadores

Los efectos de la pandemia también son notables en otros indicadores: por ejemplo, la población de 15 años y más que no trabaja y que no busca un trabajo activamente (definida como la población no económicamente activa) aumentó en 279 mil personas en el mes; por otra parte, aunque la tasa de participación laboral se ubicó en 55.1% en agosto, un nivel más alto al de julio (54.9%) y junio (53.1%), se mantiene en un nivel más bajo al observado antes de la pandemia (en marzo 2020 la tasa de participación era de 59.8%).

En específico, en el octavo mes de 2020, la tasa de participación masculina fue 72.8% mientras que la femenina fue 38.9%; ambos niveles se encuentran por debajo de la participación laboral que se tenía antes de la llegada de la pandemia, en marzo la tasa de participación de hombres era de 76.2% y la de las mujeres 45.1%. Esto muestra que, aunque ha habido una recuperación después de la pérdida de empleo observada, el nivel de actividad económica no se ha restaurado por completo.

Otro dato que resulta útil es la tasa de subocupación. Esta tasa representa el porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y la disponibilidad de trabajar más horas de las que su ocupación actual le permite. En agosto, la tasa de subocupación se ubicó en 17% de la población ocupada, tasa menor a la de julio (18.4%) y junio (20.1%). Aunque muestran mejoría, la tasa de 17% es significativamente mayor a la observada prepandemia, ya que la tasa de subocupación en febrero fue de 8.7% en febrero y de 9.1% en marzo.

En los meses de mayor afectación económica – abril y mayo de 2020 – la tasa de subocupación alcanzó niveles de 25.4% y 29.9% de la población ocupada, lo cual significa que aproximadamente un cuarto y un tercio de la población ocupada total necesitaba trabajar más horas.

Aunque los estragos ocasionados por la pandemia en el mercado laboral mexicano han sido profundos, sobre todo en los meses de abril y mayo, a partir de junio del año en curso se han observado ciertas recuperaciones mes con mes.

Sin embargo, al cierre de agosto la población ocupada sigue mostrando una pérdida de 5.3 millones de empleos respecto a los que había en marzo, y la recuperación de trabajos se ha ido desacelerando – mientras que en junio se recuperaron 4.5 millones de empleos, en julio la recuperación fue de 1.5 millones y en agosto de apenas 653 mil trabajadores.