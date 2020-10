Gatell asegura que no habrá desabasto de medicamentos oncológicos por robo

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó en la conferencia vespertina sobre covid que no habrá falta de medicamentos contra el cáncer pese al robo que se registró el pasado 4 de octubre a una bodega de Novag, en el que se sustrajeron más de 37 mil piezas de fármacos oncológicos.

Gatell explicó que Novag es la empresa que contrató como distribuidor en México el laboratorio argentino Kemex, al que el gobierno mexicano le compró los medicamentos.

“No perder de vista que esto es una situación que está en manos de particulares. No es una bodega de Cofepris, no es una bodega de Salud, no es de alguna institución pública. Es una bodega de un laboratorio privado que está atendiendo a un contrato también privado con la compañía a la que el gobierno de México le compró medicamentos contra el cáncer”, precisó.

La compañía a la que se le contrató, el laboratorio en Argentina, dijo el subsecretario, está obligada a cumplir con el contrato para México, independientemente de que haya sufrido esta adversidad.

“Tenemos la tranquilidad de que no es el único abastecimiento que hemos hecho. Se han comprado varios otros lotes, en otros laboratorios en varios países. Hay otros seis laboratorios internacionales a los que se les han contratado estos mismos productos, de manera que tenemos un surtimiento múltiple”.

López-Gatell señaló que no es verdad que habrá una insuficiencia de medicamentos súbita y que el gobierno no lo previó. “No es el caso, es muy desfavorable, pero no le ocurrió al gobierno. Es producto contratado por el gobierno a un laboratorio privado, y tendrá que reponerlo el laboratorio privado. Quiero pensar que tienen un seguro, si no tienen tendrán que ver la manera de solventar el gasto de la reposición”.

Respecto a si estos fármacos tenían ya registro sanitario, porque se había especulado que no, el funcionario explicó que una cosa es el registro sanitario: la autorización de uso de un producto en un país; es decir el reconocimiento de una ficha técnica de un producto que implica la posibilidad de vender, distribuir y utilizarlo en el país, y lo otro es que todo producto que llega a territorio nacional tiene que ser revisado para verificar que cumple con las condiciones registradas precisamente en la ficha técnica o el expediente técnico de la autorización sanitaria.

Este era el proceso pendiente en el caso de los medicamentos robados. “Estos medicamentos estaban en la bodega del distribuir del laboratorio privado y hasta que fueran presentados a Cofepris serían analizados y liberados”, especificó.

Además, López-Gatell explicó que una cosa es la denuncia, y otra la alerta sanitaria. Dijo que la denuncia no se puso cinco días después, con se dijo. Lo que se emitió el sábado fue la alerta sanitaria, cuya función es alertar a la población sobre el robo de estos medicamentos para que nos los adquieran o usen.

Sobre las contrataciones de estos fármacos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) señaló que este emitirá un comunicado de prensa con los detalles sobre el proceso de adquisición, no solo sobre este embarque a la empresa Kemex, sino de los otros. “Hay otras empresas, como Pfizer en España, que han abastecido de medicamentos oncológicos. Interesa tener múltiples proveedores para tener abastecimiento continuo, pero además en caso de una contingencia como esta o de otra naturaleza no quedarnos sin los productos que se necesitan”.

El funcionario se negó a hacer algún comentario sobre si esto puede ser un boicot. “Sería especulativo, dejemos que la fiscalía haga sus investigaciones”.