INE propone tercera encuesta para dirigencia de Morena del 16 al 22 de octubre

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionará de manera extraordinaria este martes, para discutir y avalar un acuerdo que propone convocar a la tercera encuesta para elegir al presidente nacional de Morena del 16 al 22 de octubre.

En la sesión, de acuerdo con el INE, se prevé como único punto del orden del día la presentación y discusión del proyecto de acuerdo por el que se ordena la realización de una nueva encuesta abierta “como consecuencia del traslape de los intervalos de confianza en los resultados de la encuesta abierta” para el cargo de presidente de Morena.

Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado se confrontarán en una nueva encuesta para definir al próximo líder nacional de Morena, luego de que ambos quedaron empatados.

Muñoz Ledo obtuvo el 25.34% de las votaciones, mientras que Mario Delgado tuvo un 25.29%. La diferencia fue de 0.05 puntos, equivalentes a dos votos de las 4 mil 783 personas encuestadas.

De acuerdo con el INE, el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena corresponde a un ejercicio estadístico que mide el porcentaje de preferencia y no el número de votos por candidato.

El INE explicó en un comunicado que en una encuesta no se gana con un solo voto y que tampoco una encuesta no se puede comparar con una elección porque no existen votos como tal, sino preferencias.

Con información de El Financiero