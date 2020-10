“No me di cuenta que era un montaje": Loret de Mola compareció por caso Cassez

El periodista Carlos Loret de Mola informó que el pasado martes 27 de octubre compareció por el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez, y reiteró, sobre ese caso, que cometió un “error periodístico”.

“No me di cuenta que aquello era un montaje, pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado, o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.

“Hice 4 mil programas matutinos en televisión, cada programa de 3 horas, pues uno comete errores. Sin duda este fue el más grande de los errores que cometí y lo he reconocido y no me cansaré de reconocerlo, y de ofrecer disculpas por el error que cometí, por no haberme dado cuenta”.

El periodista acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus “personeros” de atacarlo de forma sistemática y permanente por el caso que sucedió hace 15 años.

Loret de Mola narró que su comparecencia consistió en 44 preguntas realizadas por Israel Vallarta a lo largo de siete horas. Aseguró que no se presentó una sola prueba o testimonio directo que lo vinculara como cómplice del montaje.

En 2005, la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta Cisneros fueron acusados de operar una red de secuestro denominada Los Zodiaco. Televisa transmitió en vivo sus supuesta detención mediante un operativo policial, que después se supo, fue un montaje organizado por Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación, actualmente detenido en Estados Unidos.

Cassez fue condenada en México a 60 años de cárcel por secuestro en 2005 y fue liberada en enero de 2014 después de que la Suprema Corte le otorgara un amparo por “las irregularidades ocurridas durante su proceso”.

Juan Manuel Magaña, quien era jefe de información de Carlos Loret en el programa Primero Noticias, de Televisa, sostuvo en su cuenta de Twitter que “Loret y Azucena Pimentel fueron cómplices en muchas atrocidades cometidas en 1 Noticias. Lo del videomontaje raya en lo delictivo. Lo malo además es que la productora esté en el equipo de Jesús Ramírez en presidencia. Hacen de AMLO un encubridor”.

Laura Barranco, quien fue coordinadora de información en Primero Noticias y trabajó con Loret de Mola de 2000 a 2006, comentó que el periodista es un mentiroso. “No pierdo la esperanza de que se aclare judicialmente lo ocurrido”, escribió en su cuenta de Twitter.

