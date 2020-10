Manifestantes bloquean el Senado para evitar extinción de fideicomisos

Por segundo día consecutivo, las entradas del Senado de la República están bloqueadas por manifestantes que se oponen a la extinción de 109 fideicomisos y que la noche de este lunes denunciaron la llegada violenta de policías antimotines.

La manifestación inició ayer por la mañana y está integrada por activistas y colectivos que con el cierre tratan de impedir que se apruebe dictamen de fideicomisos y pase al pleno.

Alrededor de las 23 horas, de acuerdo con las y los manifestantes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX los encapsularon con la intención de desalojarlos y liberar las entradas al recinto.

En algún momento, hubo empujones entre los manifestantes y policías que no les permitían la libre salida por las calles de París y Madrid.

Los manifestantes relataron que los elementos llegaron en aproximadamente 20 camiones y que colocaron sus barricadas de manera violenta para que nadie pudiera salir de la zona.

Señalaron que el operativo se realizó de esta forma a pesar que en los contingentes hay menores y personas de la tercera edad.

Los medios de comunicación arribaron al lugar tras conocer las denuncias compartidas en redes sociales. Los policías no llevaron a cabo ninguna acción más que permanecer en formación con sus escudos.

#LoÚltimo | Elementos de la policía rodean la sede del @senadomexicano en CDMX. Bloquean todos los accesos peatonales y encapsulan a manifestantes que protestaban esta tarde en contra de la desaparición de los fideicomisos. 📹: @CarloEchegoyen. pic.twitter.com/2QFhlAUG0I — Animal Político (@Pajaropolitico) October 20, 2020

Durante las primeras horas de este martes los oficiales se retiraron del lugar y los manifestantes continuaron con el bloqueo.

Ante el bloqueo, la Comisión de Hacienda del Senado sesionó ayer en una sede alterna y aprobó el dictamen para eliminar 109 fideicomisos, sin la asistencia de legisladores de la oposición a Morena y sus aliados. Solo estuvieron senadores de Morena y PES.

Esta mañana, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió paciencia a las y los senadores por no poder ingresar al recinto y aseguró que ya hay diálogo con los manifestantes para llegar a un acuerdo.

Monreal dijo que ellos actuarán con mucha mesura y tolerancia y que se garantizarán los derechos de las y los manifestantes.

Comentó que este tipo de protestas son normales en cualquier proceso democrático por lo que no lo alarman ni lo alteran.

“Yo he pedido mucha prudencia para no generar una confrontación, no vale la pena. Vamos a esperar que nos permitan hacer nuestro trabajo, vamos a respetar a todos y no vamos a generar ninguna provocación y ninguna tensión, pero vamos a realizar nuestro trabajo eso sí es necesario. No se puede paralizar a un poder, ni la actividad legislativa”, refirió.

A sus compañeros legisladores les pidió calma y actuar con mucha mesura y tolerancia.

“Estamos platicando y dialogando con las personas que están al frente del movimiento para que nos permitan el ingreso (…) estas son circunstancias que se presentan cuando hay resistencia e intereses que defender, por legítimos o no que sean hay que escucharlos”, agregó.

El senador no hizo mención a la llegada de policías y el encapsulamiento de los manifestantes.

Iniciamos un segundo día de trabajo; las manifestaciones afuera del @senadomexicano continúan. Como lo he señalado, respetaremos toda expresión y seguiremos con nuestra labor. No podemos paralizar la actividad legislativa, que es esencial para la vida pública del país. pic.twitter.com/ORQPoGtBAH — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 20, 2020

El bloqueo de manifestantes impide la reunión programada para las 9:30 horas de la Comisión de Estudios Legislativos que es el último paso que falta antes de que el dictamen de extinción de fideicomisos pase al pleno y sea aprobado.